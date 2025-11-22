Bomberos combaten incendio en portacontenedores atracado en el puerto de Los Ángeles

LOS ÁNGELES (AP) — Docenas de bomberos trataban de sofocar un incendio en un buque portacontenedores atracado en un puerto de Los Ángeles el viernes por la noche, según las autoridades.

Los 23 miembros de la tripulación del mercante estaban localizados y no hubo heridos a causa del incendio de origen eléctrico, que parecía haber comenzado bajo cubierta, indicó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. La carga del barco incluye materiales peligrosos.

Hacia las siete de la tarde, las llamas se habían extendido a varios niveles de la embarcación, explicaron los bomberos, y más tarde se produjo una explosión a media cubierta. No quedó claro cómo comenzó el fuego.

Más de 100 bomberos luchaban contra las llamas en el Puerto de Los Ángeles, dijo la alcaldesa de la ciudad Karen Bass. El puerto es conocido por ser el de más actividad de Norteamérica.

“Las unidades de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles están monitoreando la calidad del aire mientras continúan las labores de extinción", indicó Bass.

El portacontenedores, One Henry Hudson, tiene 336 metros (1.102 pies) de largo y está operado por One Ocean Express, una naviera con sede en Singapur. Antes de llegar a Los Ángeles, había estado recientemente en Japón, con paradas en Kobe, Nagoya y Tokio.

One Ocean Express no respondió a un correo electrónico de LA NACION pidiendo comentarios.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.