VANCOUVER, Canadá (AP) — Los bomberos contuvieron los incendios forestales que amenazan con extenderse a la capital de los Territorios del Noroeste de Canadá y a una ciudad de la Columbia Británica, aunque nadie se atrevió a cantar victoria debido a los pronósticos de un clima más seco y con más viento para los próximos días.

Al menos durante el sábado, el clima fue más templado, lo que brindó algo de ayuda a las cuadrillas de bomberos que luchan para contener las llamas de la peor temporada de incendios registrada en Canadá que destruyó estructuras, llenó el cielo de un humo espeso y provocó órdenes de evacuación para decenas de miles de residentes.

Las autoridades indicaron que nuevamente se ha impedido que un enorme incendio forestal avance más de 15 kilómetros (9 millas) hacia Yellowknife, la capital de los Territorios del Noroeste que quedó prácticamente vacía cuando casi la mayoría de sus cerca de 20.000 habitantes huyeron hacia zonas más seguras.

“Aún no hemos superado el peligro”, dijo Mike Westwick, jefe de información sobre incendios forestales en Yellowknife, a The Associated Press. “Todavía tenemos una situación grave. No es seguro regresar”.

Hacia el sur, en la Columbia Británica, las llamas intensas también se mantuvieron alejadas de Kelowna, una ciudad de unos 150.000 habitantes ubicada a alrededor de 150 kilómetros (90 millas) al norte de la frontera con Estados Unidos.

El incendio de Kelowna se encuentra entre los más de 380 que se registran en toda la provincia, 150 de ellos ardiendo fuera de control. El incendio cerca de Yellowknife es uno de los 237 incendios forestales que actualmente afectan los Territorios del Noroeste.

En una conferencia de prensa el sábado por la noche, Shane Thompson, ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de los Territorios del Noroeste, dijo que los incendios cerca de Yellowknife no habían aumentado mucho en los últimos días gracias a una mejoría de las condiciones climatológicas.

“Pero quiero dejar algo en claro, un poco de lluvia no significa que sea seguro volver a casa”, sostuvo. Otros advirtieron que el clima cálido que se espera hará que la batalla sea más desafiante.

Sharp reportó desde Portland, Maine; Bellisle desde Seattle y Andrea Thomas en Chicago.