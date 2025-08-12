Bomberos controlan un incendio cerca de Madrid que causó evacuaciones y un herido

MADRID, 12 ago (Reuters) -

Los bomberos han controlado un incendio cerca de la capital española, Madrid, en la zona de Tres Cantos, que causó un herido y provocó la evacuación de 180 personas, informaron el martes las autoridades regionales.

Las condiciones favorables durante la noche permitieron contener el incendio, informó la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Un hombre sufrió quemaduras en el 98% de su cuerpo y fue trasladado en helicóptero al hospital de La Paz, según informaron los servicios de emergencia a última hora del lunes.

El incendio afectó a más de 1000 hectáreas. El martes continuó la prolongada ola de calor en España, donde las temperaturas alcanzarán los 44 grados centígrados en algunas regiones, según el servicio meteorológico AEMET.

Los científicos afirman que veranos más secos y calurosos de la región mediterránea la exponen a un alto riesgo de incendios. Una vez iniciados, la vegetación seca y los fuertes vientos pueden hacer que se propaguen rápidamente y ardan sin control, a veces remolinos de fuego. (Información de Pietro Lombardi; edición de Rachna Uppal; edición en español de Paula Villalba)