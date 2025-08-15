Bomberos controlan un incendio forestal en Quart de les Valls (Valencia) tras quemar 2500 m2 de pinar
Bomberos controlan un incendio forestal en Quart de les Valls (Valencia) tras quemar 2500 m2 de...
- 1 minuto de lectura'
València, 15 Ago. 2025 (Europa Press) -
Efectivos de bomberos han controlado un incendio forestal declarado este viernes en el término municipal de Quart de les Valls (Valencia) y que ha quemado 2500 metros cuadrados de pinar, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112.
El Consorcio Provincial de Bomberos ha detallado que ha recibido el aviso por este incendio a las 13.57 horas y que ha movilizado tres dotaciones de Sagunt, cuatro brigadas forestales BRIFO, un coordinador forestal, siete medios aéreos, un oficial y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat.
A las 14.46 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), que corresponde a situaciones en las que la evolución puede afectar gravemente a bienes forestales o levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal. En ese momento, se ha movilizado otro medio aéreo y un helicóptero de coordinación V1.
Los medios aéreos han intervenido rápidamente por el flanco izquierdo y derecho del incendio forestal y a las 15.33 horas se ha informado de la retirada de los medios aéreos. Finalmente, a las 17 horas, el Consorcio Provincial ha indicado que el fuego se ha controlado.
Otras noticias de Incendio
- 1
Pronóstico del tiempo, en vivo: alerta por ciclogénesis, cambio de temperaturas y fuertes lluvias
- 2
Los vicios locales del VAR: no culpemos a la tecnología si el offside se marca con una lapicera
- 3
Quiénes son las protagonistas de En el barro, la nueva serie de Netflix
- 4
Pidieron ser adoptados en cartas publicadas por LA NACION y hoy viven felices en familia