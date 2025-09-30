Bomberos de Ibiza trabajan para rescatar a personas atrapadas en vehículos y viviendas
LA NACION
IBIZA, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -
Los Bomberos trabajan ahora en rescatar a personas que se encuentran atrapadas en vehículos y viviendas, según ha informado el Consell Insular este martes.
La institución ha señalado que las entradas a la ciudad desde Sant Antoni y Santa Eulària permanecen cerradas, así como la E-10.
En un comunicado, ha señalado que ha vuelto a cerrarse la rotonda de Muebles la Fábrica debido a inundaciones y se han registrado interrupciones en el transporte público.
Además, el Consell ha reiterado que, en caso de emergencia, sólo hay que llamar al 112 ya que la central de los Bomberos está saturada.
Se pide extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y hacer caso de los avisos oficiales.
