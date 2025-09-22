Bombers amplía el dispositivo para buscar al desaparecido en Sant Quintí de Mediona (Barcelona)

SANT QUINTÍ DE MEDIONA (BARCELONA), 22 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los Bombers de la Generalitat han ampliado este lunes el dispositivo de búsqueda en Sant Quintí de Mediona (Barcelona) para tratar de encontrar a una persona desaparecida desde este domingo después de recibir informaciones sobre un vehículo arrastrado por el agua a consecuencia de las lluvias, y lo hacen con una "búsqueda activa" que descarta sectores a medida que avanzan los efectivos.

Según explican fuentes del cuerpo a Europa Press, los bomberos están "descartando zona por zona" los puntos en los que no encuentran a la persona desaparecida, concretamente entre el último punto desde que fue visto el coche, pasando por el punto donde fue hallado el cuerpo de un menor de 11-12 años hasta donde finaliza la riera en el río Anoia.

De hecho, los bomberos creen que "no es descartable" que la persona desparecida --que puede ser el padre del menor fallecido-- haya sido arrastrada hasta el río Anoia, ya que las fuertes lluvias de este domingo provocaron que el caudal del río alcanzara más de 2 metros y medio en una riera que, textualmente, siempre está seca, indican fuentes del cuerpo.

Las labores de la noche se han centrado en el último punto de avistamiento, entre la urbanización Monterrey y el municipio de Mediona hasta Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona), unos 6 kilómetros de recorrido.

Por ahora, trabajan en la búsqueda la unidad de drones y la canina de Bombers, que ha desplegado unos 104 efectivos repartidos en 43 dotaciones --60 de ellos sobre el terreno-- y por parte de Mossos d'Esquadra también han movilizado a la Unidad Canina, un helicóptero y la unidad subacuática, todos coordinados con los bomberos.

Además, las "buenas condiciones meteorológicas" están ayudando a peinar la zona y descartar los puntos en los que no se encuentra a la persona desaparecida.