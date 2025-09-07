Bombers cree que la vegetación "ha amortiguado" al autocar volcado en Santa Susanna (Barcelona)

PINEDA DE MAR (BARCELONA), 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El jefe de intervención de Bombers de la Generalitat, Pep Colàs, ha explicado este domingo que el autocar volcado por la mañana en Santa Susanna (Barcelona), que ha dejado dos heridos graves y uno menos grave, ha caído por un terraplén cubierto de vegetación, lo que "ha amortiguado" la caída.

En declaraciones en el polideportivo de Pineda (Barcelona) donde se ha atentido psicológicamente a los afectados, ha dicho que el vehículo se ha desplazado unos 30 metros hasta el punto donde ha volcado lateralmente, después de no girar en una curva a la izquierda, y que todos los pasajeros estaban fuera del vehículo al llegar los servicios de emergencia.

El jefe regional operativo de la Región Policial Metropolitana Norte, Carles Corbacho, ha dicho que "se está investigando" y todavía no pueden determinar las causas del accidente.

El alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier, ha dicho que no cree que ese punto de la carretera sea un "punto conflictivo" (hubo un accidente en la zona el año pasado) y también ha destacado el efecto positivo de la vegetación para amortiguar el impacto.

10 TRASLADOS A HOSPITALES

La subjefa territorial del SEM en la región sanitaria de Girona, Marisol Querol, ha confirmado que han sido 53 las personas atendidas, de las cuales 10 han sido trasladadas a hospitales, con dos heridos graves y uno menos grave que "de entrada no parecían críticos".

También ha hablado el técnico de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, que ha asegurado que personal de la operadora del autobús se ha desplazado.

DE VARIAS NACIONALIDADES

Además, han facilitado un transporte alternativo a los pasajeros para continuar el trayecto o regresar a sus puntos de origen.

Ha añadido que en el autobús viajaban personas de diversas nacionalidades, ya que era un autobús de línea, y que la mayoría continuarán su camino hacia Barcelona, donde debía finalizar la ruta.