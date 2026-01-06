Bondi, 'con l'operazione Maduro, Trump ha salvato migliaia di vite'

"Nuestros militares ejecutaron la operación impecablemente.

El presidente salvó miles, innumerables vidas", declaró Bondi.

"Pero también protegió a los estadounidenses de los miembros del TDA (Tren de Aragua) que Maduro obligó a entrar a nuestro país".

"Maduro y los demás acusados podrían enfrentar cargos en otros lugares también", afirmó Bondi. "Nada está descartado", añadió. "Estas personas deben permanecer tras las rejas. Son responsables de la pérdida de tantas vidas, y no son traficantes callejeros. Son narcotraficantes".

El Departamento de Justicia afirmó que Maduro proporcionó "pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aviones utilizados por lavadores de dinero para repatriar ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela. Nuestro ejército ejecutó la operación impecablemente". (ANSA).