Bonistas de China Vanke aprueban plan para ampliar período de gracia, rechazan prórroga de reembolso

22 dic (Reuters) - El asediado promotor inmobiliario China Vanke esquivó por poco un impago el lunes, después de que los tenedores de bonos nacionales aprobaran un plan para ampliar el periodo de gracia del reembolso de un bono de 2.000 millones de yuanes (US$284 millones), según mostró una declaración de la empresa. Sin embargo, los bonistas volvieron a rechazar la propuesta de la promotora estatal de retrasar un año el reembolso del bono, según un documento presentado el lunes ante la Asociación Nacional de Inversores Institucionales de Mercados Financieros, pese a la oferta de pagar los intereses vencidos al final del actual periodo de gracia de cinco días, el 22 de diciembre. El bono en cuestión vencía el 15 de diciembre, y los tenedores de bonos rechazaron una propuesta anterior de Vanke de retrasar los reembolsos.

La ampliación del periodo de gracia a 30 días de negociación significa que Vanke tiene hasta el 27 de enero para renegociar y llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos sobre las condiciones para retrasar el reembolso. De lo contrario, se enfrentaría a un impago y probablemente tendría que reestructurar toda su deuda.

La promotora, con problemas de liquidez, sorprendió al mercado el mes pasado al solicitar una prórroga de los bonos públicos tras recibir este año miles de millones en préstamos de su accionista estatal Shenzhen Metro. Desde que China Evergrande desencadenó una crisis de deuda en el enorme sector inmobiliario del país en 2021, muchos promotores no han podido reembolsar sus bonos sin que los mercados se tambaleen.

Sin embargo, según los analistas, el hecho de que Vanke se centre en las principales ciudades del país podría mermar la confianza de los compradores de viviendas en esas zonas, donde los precios de la vivienda se han estabilizado, y agravar los problemas del sector inmobiliario en general, que en su día representó el 25% de la economía china. "Vanke está ganando tiempo con la ampliación de los periodos de gracia", indicó Jackson Chan, de FSMOne Hong Kong. "Los cinco días originales no son suficientes para negociar las condiciones".

