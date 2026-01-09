Bonistas venezolanos esperan autorización para iniciar negociaciones de reestructuración de deuda

9 ene (Reuters) -

Un grupo clave de tenedores de⁠ bonos venezolanos⁠ dijo el viernes que está listo para iniciar conversaciones⁠ de reestructuración‌ de deuda​ con el país, una​ vez que se concediera la autorización‌ para tales discusiones.

La‌ deuda pública de​ Venezuela, en situación de cesación de pagos, se ha disparado esta semana después de que la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados⁠ Unidos alimentara las esperanzas de que pueda​ iniciarse una de las mayores y más complejas reestructuraciones de deuda soberana.

Las actuales sanciones de Estados Unidos impiden al grupo entablar relaciones⁠ con el Gobierno venezolano sin una exención o​ permiso especial.

El "Comité de Acreedores de Venezuela está listo para iniciar un proceso‍ negociado (de reestructuración de la deuda), cuando se autorice", dijo en un comunicado el grupo, que incluye a empresas como​ GMO, Greylock Capital, Fidelity, T Rowe Price, Mangart Capital y Morgan Stanley Investment Management.

(Editado‍ en español por Javier Leira)