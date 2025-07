Bonmatí dice que su golazo en la semifinal de la Eurocopa salió exactamente como lo había planeado

Por Lori Ewing

ZÚRICH, 23 jul (Reuters) -

La española Aitana Bonmatí parecía estar enfilando un centro cuando sacó un disparo desde un ángulo aparentemente imposible que se coló entre el poste y la guardameta alemana Ann-Katrin Berger fue exactamente como la dos veces ganadora del Balón de Oro lo imaginó.

Bonmatí demostró su clase con un brillante gol en el minuto 113, que supuso la victoria por 1-0 en la prórroga de la semifinal del miércoles, que clasificó a España para su primera final de la Eurocopa y puso fin a su racha sin ganar contra las alemanas.

A la pregunta de si el gol estaba planeado, Bonmatí, que estuvo ingresada en el hospital por una meningitis vírica días antes del comienzo de la Eurocopa 2025, respondió: "Sí, la verdad es que lo teníamos estudiado".

"La verdad es que tanto con el cuerpo técnico, con los analistas, con la entrenadora de porteras, habíamos estudiado bien la portera, sabíamos que en estas situaciones a veces dejaba libre el primer palo libre y no me lo he pensado dos veces."

"He chutado con todo porque no quería llegar a (la tanda de) penaltis."

España se enfrentará a la vigente campeona, Inglaterra, en el partido decisivo del domingo, en una reedición de la final de la Copa Mundial de 2023, que ganaron las españolas.

La victoria del miércoles fue la décima consecutiva de España y la decimotercera en 14 partidos, su única derrota fue un 1-0 ante Inglaterra en la Liga de Naciones en febrero.

"Hemos sufrido, pero nos lo merecemos. La final era el objetivo, aunque lo dijéramos en voz baja", dijo Bonmatí, que se dirigió hacia su banquillo para celebrar su gol.

Bonmatí se recuperó muy rápidamente tras su enfermedad para disputar todos los partidos de la Roja en Suiza.

Las españolas fueron el equipo más destacado de la fase de grupos en Suiza, ganando sus tres partidos por un resultado combinado de 14-3 y, aunque movieron el balón con precisión en el Letzigrund Stadion y tuvieron a las alemanas encerradas en su propio campo durante gran parte de la segunda parte, les costó crear ocasiones claras.

"He sentido una felicidad absoluta, porque creo que ha sido un partido trabajado, sabíamos que se iba a dar como se dio, muy igualado. Sabíamos que teníamos que tener esa mentalidad para resistir a Alemania, una selección con mucho físico. Hemos ganado por primera vez a Alemania, es una alegría inmensa, te acuerdas de todo el tiempo invertido", declaró la seleccionadora española, Montse Tomé. (Reporte de Lori Ewing; edición de Toby Davis; editado en español por Tomás Cobos)