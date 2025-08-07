Bonmatí, Marta y Putellas entre las 30 nominadas al Balón de Oro

La lista de las 30 futbolistas nominadas al Balón de Oro femenino fue publicada este jueves y entre las pretendientes al título 2025 destaca la mejor jugadora de la pasada Eurocopa, la española Aitana Bonmatí, junto a su compatriota Alexia Putellas y a la brasileña Marta.

Aitana, de 27 años y ganadora de la Liga española con FC Barcelona, aspira a un tercer galardón consecutivo, tras haber sido laureada en las dos últimas ediciones.

Su compañera en el Barça Alexia Putellas, también dos veces ganadora del Balón de Oro (2021 y 2022) figura asimismo entre las principales nominadas.

España e Inglaterra, con cinco jugadoras cada una, son las naciones mejor representadas en la lista, mientras que Arsenal, vencedor de la pasada Liga de Campeones femenina, es el equipo con mayor número de nominadas, siete en total.

La brasileña de 39 años Marta, que el pasado fin de semana levantó la Copa América con la Canarinha, es la decana de la lista. Su joven compatriota Amanda Gutierres, de 24 años, es la otra sudamericana nominada en esta edición.

El 22 de septiembre se anunciarán los resultados durante la ceremonia de entrega del Balón de Oro 2025.

Lista completa de nominadas al Balón de Oro 2025:

. Lucy Bronze (Inglaterra / Chelsea)

. Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride)

. Aitana Bonmatí (España / FC Barcelona)

. Sandy Baltimore (Francia / Chelsea)

. Mariona Caldentey (España / Arsenal)

. Klara Bühl (Alemania / Bayern)

. Sofia Cantore (Italia / Juventus)

. Steph Catley (Australia / Arsenal)

. Melchie Dumornay (Haití / OL Lyonnes)

. Temwa Chawinga (Malaui / Kansas City)

. Emily Fox (Estados Unidos / Arsenal)

. Cristiana Girelli (Italia / Juventus)

. Esther González (España / Gotham FC)

. Caroline Graham Hansen (Noruega / FC Barcelona)

. Patri Guijarro (España / FC Barcelona)

. Amanda Gutierres (Brasil / Palmeiras)

. Hannah Hampton (Inglaterra / Chelsea)

. Pernille Harder (Dinamarca / Bayern)

. Lindsey Heaps (Estados Unidos / OL Lyonnes)

. Chloe Kelly (Inglaterra / Arsenal)

. Marta (Brasil / Orlando Pride)

. Frida Leonhardsen Maanum (Noruega / Arsenal)

. Ewa Pajor (Polonia / FC Barcelona)

. Clara Matéo (Francia / Paris FC)

. Alessia Russo (Inglaterra / Arsenal)

. Claudia Pina (España / FC Barcelona)

. Alexia Putellas (España / FC Barcelona)

. Johanna Rytting Kaneryd (Suecia / Chelsea)

. Caroline Weir (Escocia / Real Madrid)

. Leah Williamson (Inglaterra / Arsenal)