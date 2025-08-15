Bono de PDVSA 2020 en impago alcanza máximo en tres meses tras nuevas ofertas por Citgo

15 ago (Reuters) - El bono de la estatal venezolana PDVSA 2020 en impago alcanzó el viernes un máximo en tres meses de 94 centavos por dólar, luego de que los postores en una subasta judicial de acciones de la matriz del refinador Citgo Petroleum se apresuraron a cerrar un acuerdo de pago con los tenedores de bonos que les permita obtener una oferta ganadora.

Este es el único bono venezolano que cotiza cerca de la paridad, después de que el país sudamericano incumpliera sus pagos a los acreedores en 2017. El bono 2020 tiene como garantía parte de las acciones de Citgo, filial estadounidense de PDVSA. (Reporte de Marianna Párraga en Houston y Rodrigo Campos en Nueva York.)