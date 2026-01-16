Bono, la viga maestra de Marruecos en la Copa de África

Con sus dos penales detenidos ante Nigeria el miércoles en la tanda decisiva de la semifinal, Yassine Bounou, apodado "Bono", se ganó los focos en Marruecos, antes de la final de la Copa de África de Naciones (CAN) del domingo ante Senegal.

La sangre fría de este gigante de 1,95 metros ante el punto fatídico, algo especialmente valioso antes de una final que se anuncia muy equilibrada y combatida, puede ser vital para que los Leones del Atlas den el último zarpazo y consigan, ante su hinchada, el que sería su segundo título continental, después del ya lejano logrado en 1976.

Para llegar a la final, los goles de Brahim Díaz (5) han sido valiosos, tanto como las paradas de Bono, que solo recibió un gol en los seis partidos disputados hasta ahora por Marruecos en esta CAN.

Fue en la segunda jornada de la fase de grupos, en el empate 1-1 ante Mali.

En el resto de partidos (Comoras y Zambia en ese grupo A, Tanzania en octavos, Camerún en cuartos y Nigeria en semifinales), Bono fue el auténtico pilar sobre el que Marruecos ha construido su sueño de reconquistar el trono del fútbol africano, algo que parece tener al alcance de la mano.

- "De los mejores del mundo" -

“Soy reacio a hablar de manera individual, pero Bono es una figura clave de nuestro plantel. Es uno de los mejores arqueros del mundo”, se enorgulleció el seleccionador Walid Regragui durante esta CAN.

Los números hablan por sí solos: desde el inicio de la Copa de África anterior, en Costa de Marfil en 2024, hasta las semifinales del miércoles ante Nigeria en la actual CAN, Marruecos ha disputado 29 partidos internacionales, entre competiciones oficiales y amistosos.

Bono ha tenido la responsabilidad de defender el arco marroquí de manera casi total en esa etapa y solo ha recibido ocho tantos, un dato espectacular.

Elegido mejor arquero de África del año en 2023 y 2025, fue especialmente aclamado por la hinchada marroquí el miércoles por sus paradas ante los disparos de Samuel Chukwueze y Bruno Onyemaechi, después de haber mantenido su arco a cero durante el partido, lo que permitió a su selección llegar a la resolución desde los once pasos a pesar de fallar ofensivamente en el partido.

En la final, Bono tendrá la misión de frenar al Senegal de Sadio Mané, un país que en los dos últimos partidos ha tenido problemas para marcar y solo pudo imponerse por la mínima (1-0) tanto en cuartos contra Mali como en semifinales ante Egipto.

Tanto Mané como Bono están en la liga saudita actualmente, aunque en clubes rivales: el primero en el Al Nassr y el guardameta en el Al Hilal.

Con ese club, Bono jugó a mediados de este año el Mundial de Clubes, donde el Al Hilal hizo especial ruido al empatar con el Real Madrid en su grupo y, sobre todo, al eliminar en octavos de final al Manchester City, antes de que el Fluminense brasileño le cortara el paso en cuartos.

- Acento español -

Bono, nacido en Canadá y que se mudó con tres años a Marruecos con su familia, comenzó jugando al fútbol en la calle, antes de empezar a hacerse un nombre en la escuela de formación del Wydad Casablanca, a muy corta edad.

En 2010 pasó al primer equipo del Wydad y dos años después se mudó a España, donde desarrolló la parte principal de su carrera, en el Atlético de Madrid, el Zaragoza, el Girona y el Sevilla.

Se recuerdan especialmente sus intervenciones con el Sevilla, claves para que el club andaluz conquistara en 2020 la Europa League.

Otro de los momentos estelares de la carrera de Bono fue el Mundial de Catar 2022, donde Marruecos llegó a semifinales y donde él mantuvo su arco a cero en cuatro partidos, entre ellos los duelos ante Bélgica, España y Portugal.

Contra los españoles, en octavos de final, Bono fue el héroe en la tanda de penales.

Todo un aviso para Senegal si el trofeo tiene que decidirse desde los once pasos.