Bono: "Hay frustración, queríamos ganar"

El portero de la selección de Marruecos Yassine Bono destacó este sábado el esfuerzo de sus compañeros después de la derrota (2-1) ante Croacia en el partido por el tercer puesto del Mundial de Catar 2022, al mismo tiempo que reconoció su "frustración" por no haber podido culminar su participación con la medalla de bronce.

"Al final es normal, hay frustración, queríamos ganar. No es fácil porque en frente había un buen equipo. A pesar del cansancio físico y mental del partido de Francia hoy poco a poco hemos ido entrando y no creo que hayamos hecho mal partido", señaló el jugador en declaraciones a Gol Mundial, recogidas por Europa Press.

Marruecos, que logró el mejor resultado histórico de una selección africana en una Copa del Mundo, aguantó metido en el partido hasta el final aunque Croacia defendió bien el 2-1.

El guardameta no quiso entrar en polémicas y evitó hablar sobre las decisiones del árbitro. "No vi el penalti de la última jugada. La sensación es de frustración, sobre todo cuando quieres ganar y no se puede. Los chicos hicieron un gran trabajo", concluyó.

Europa Press