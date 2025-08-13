Bonos alemanes a 30 años bajan desde su máximo de 14 años

Por Stefano Rebaudo

13 ago (Reuters) -

Los rendimientos de los bonos alemanes a 30 años caían el miércoles y retrocedían desde el máximo de 14 años alcanzado el día anterior, tras haberse equiparado parcialmente con los rendimientos a corto plazo y volver a empinar la curva.

La cumbre entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump sobre Ucrania estará en el punto de mira.

Los analistas mencionaron las reformas de las pensiones neerlandesas, que se espera que reduzcan la demanda de bonos a largo plazo, y las expectativas de un aumento masivo del gasto fiscal alemán como los principales impulsores de la venta masiva de bonos a largo plazo el martes.

Esperan que el creciente desequilibrio entre la oferta y la demanda de bonos afecte a los precios, que se mueven de forma inversa a los rendimientos.

El movimiento del martes empinó las curvas en toda la zona euro, invirtiendo una tendencia al aplanamiento que había persistido casi ininterrumpidamente desde mediados de julio.

Las curvas de rendimiento se empinan cuando los rendimientos a largo plazo suben más deprisa que los de corto plazo.

El rendimiento de la deuda pública alemana a 30 años caía un punto básico (pb), hasta el 3,29%, tras alcanzar el 3,3090% el día anterior, su nivel más alto desde el verano de 2011. El rendimiento de la deuda pública alemana a dos años bajaba 0,5 pb, hasta el 1,96%, mientras que el rendimiento de la deuda pública alemana a 10 años descendía un pb, hasta el 2,73%. La brecha entre los rendimientos de los bonos alemanes a 2 y 10 años se reducía en un punto básico hasta los 130 puntos básicos el miércoles, tras haberse ampliado en más de 6 puntos básicos el día anterior. El rendimiento de la deuda italiana a 10 años bajaba dos puntos básicos, hasta el 3,54%. (Información de Stefano Rebaudo, edición de Andrew Heavens; edición en español de Paula Villalba)