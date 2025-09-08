Bonos argentinos caen fuerte tras derrota electoral de Milei

LONDRES, 8 sep (Reuters) - Los bonos internacionales de Argentina mostraban entre 5 y 6 puntos a la baja el lunes, según los inversores, después de que el partido gobernante del presidente Javier Milei sufriera una dura derrota frente a los peronistas de la oposición en unas elecciones celebradas el fin de semana en la provincia clave de Buenos Aires.

Según el recuento oficial el partido opositor peronista obtuvo el 47,3% de los votos en dicha provincia, la más importante del país sudamericano, mientras que el frente de Milei se hizo con el 33,7%.

