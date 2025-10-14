Bonos argentinos en dólares se recuperan antes de la reunión entre Milei y Trump
NUEVA YORK, 14 oct (Reuters) - Los bonos internacionales de Argentina subieron en las primeras operaciones del martes antes de una reunión entre el presidente del país sudamericano Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca.
Los inversores esperan que después de la reunión surjan detalles sobre un paquete de apoyo económico y financiero del Tesoro estadounidense para Argentina.
El bono argentino en dólares con vencimiento 2029 subió más de 3 centavos a 80,17 centavos por dólar en las primeras operaciones locales, mientras que la mayoría de los demás bonos subieron entre 1,8 centavos y 2,8 centavos.
(Reporte de Rodrigo Campos Traducido por Walter Bianchi Editado por Maximilian Heath)
