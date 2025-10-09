Bonos argentinos en dólares suben, secretario del Tesoro Bessent dice que EE.UU. compró pesos

NUEVA YORK, 9 oct (Reuters) - Los bonos argentinos en dólares subieron a última hora del jueves, con la mayoría de los vencimientos trepando cuatro centavos o más, mientras que el peso local se fortaleció al cierre tras la participación directa del Tesoro de Estados Unidos en el mercado de divisas.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció tras el cierre del mercado que Estados Unidos participó directamente en el mercado de divisas, como parte del apoyo previamente comprometido a los programas de reforma del presidente ultraliberal argentino, Javier Milei.

El bono argentino a 2035 subió 4,6 centavos para negociarse a 60,58 centavos por dólar, mientras que el peso cerró a 1425 por dólar, un aumento del 0,8% en el día, tras sesiones de debilidad administrada con la intervención del Tesoro local. (Reportaje de Rodrigo Campos en Nueva York; escrito en español por Lucila Sigal Editado por Nicolás Misculin)