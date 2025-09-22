Bonos argentinos internacionales en dólares se disparan tras promesa de apoyo de EE. UU.

NUEVA YORK, 22 sep (Reuters) - Los bonos internacionales en dólares de Argentina se recuperaron el lunes, con el título amortizable en 2046 subiendo más de 6 centavos, después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, declarara que "todas las opciones están sobre la mesa" para apoyar al Gobierno argentino.

Bessent indicó en su cuenta en X que las líneas de swap, las compras directas de divisas y las compras de deuda pública denominada en dólares estadounidenses podrían utilizarse en apoyo a Argentina, un "aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina".

Bessent participará de la reunión bilateral que se realizará el martes en Nueva York entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Argentina, Javier Milei.

Anteriormente, el Gobierno argentino anunció que eliminará los impuestos a la exportación de todos los granos hasta el próximo fin de octubre con el fin de tener una mayor oferta de dólares en momentos de una fuerte tensión cambiaria previo a las elecciones de medio término de octubre.

El vencimiento a 2046 subió 6,24 centavos, cotizando a 53,41 centavos por dólar, según datos de MarketAxess.

(Reporte de Rodrigo Campos; Traducido por Eliana Raszewski; Editado por Jorge Otaola)