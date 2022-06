Bonos argentinos no encuentran soporte, coberturas cambiarias presionan al peso

BUENOS AIRES, 28 jun (Reuters) - El peso argentino en los segmentos alternativos de cambio cayó fuerte el martes ante la persistente cobertura en dólares, en momentos en que los bonos caían a mínimos históricos y el riesgo país superaba los 2.500 puntos ante el complejo panorama económico y político que aleja el interés inversor.

Una reestructuración de la deuda pública en pesos, nuevas restricciones cambiarias y una mayor presión tributaria son las recetas que expertos creen que Argentina podría aplicar en el segundo semestre del año para evitar una debacle y cumplir las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Los inversores hacen su propia auditoria de las metas, y así no dan bien, por eso el mercado está como está. Hay caída de bonos, de acciones, pero nadie está mirando a Argentina y preguntándose cuál es su valor", dijo Javier Timerman de Adcap Grupo Financiero.

"Cuando hablo con inversores externos, me dicen que no les interesa el valor de Argentina; no les importa para comprar y no les importa para vender", explicó, y estimó que "de todos modos, Argentina en estos niveles genera oportunidades históricas, desde mi punto de vista y mi experiencia como trader".

El directorio del FMI aprobó recientemente la primera revisión del acuerdo con Argentina por una deuda de 44.000 millones de dólares, permitiendo un desembolso de unos 4.000 millones de dólares, los que se acreditarán en las reservas del banco central (BCRA) este martes para retomar un nivel de 42.000 millones de dólares.

* Los bonos en el segmento extrabursátil local cayeron un 1,0% promedio a valores mínimos pese a sus suculentos retornos, con lo que acumulan en baja de casi el 10% en siete sesiones consecutivas en rojo.

* "Los bonos en dólares no encuentran piso, con rendimientos del 35%, lo que se traduce, a su vez, en un riesgo país muy elevado", dijo Gonzalo Gaviña de Portfolio Personal Inversiones.

* "Ver a los 'AL30' rozando los 19 dólares, habla de valores altísimos, de una situación de alto estrés, con los inversores esperando nuevos indicios por parte del Gobierno que den tranquilidad, pero que, por ahora, no aparecen", agregó.

* El riesgo país argentino realizado por el banco JP Morgan subía fuertes 57 unidades al récord de 2.508 puntos básicos hacia las 2000 GMT.

* Operadores comentaron que el mercado de bonos contó con la participación de entidades oficiales como el BCRA y el ente previsional Anses como compradores para intentar frenar el derrumbe.

* El Tesoro llevará licitará más tarde 'Letes', 'Ledes', 'Lecer' y 'Bonos dólar linked' para afrontar vencimientos de deuda por unos 243.000 millones de pesos (unos 1.950 millones de dólares), cifra sustancialmente menor a los casi 605.000 millones originales que pudieron reducirse la semana pasada tras un inesperado canje de deuda.

* "Es el primer vencimiento relevante luego del sell-off de la curva ARS (pesos) de hace dos semanas, por lo que será un test importante para ver qué tanta demanda del mercado voluntario puede llegar a tener el Tesoro en este contexto de volatilidad en el mercado de pesos", dijo el Grupo SBS.

* El peso en la plaza interbancaria bajó un regulado 0,14%, a 124,87/124,88 por dólar, con lo que acumula una baja del 17,73% en lo que va del año, frente a una inflación estimada por analistas del 35% en el mismo período.

* El directorio del BCRA dispuso desde la víspera modificaciones a la política de acceso a divisas para restringir algunas operaciones en momentos en que el país enfrenta un aumento significativo de importaciones.

* Operadores estimaron que la entidad monetaria cerró la jornada con un saldo positivo de unos 150 millones de dólares para sus reservas, frente a los 250 millones del lunes cuando se implementaron las medidas restrictivas.

* "Fuentes del mercado dejaron trascender que la demanda para el pago de importaciones de energía se mantuvo algo por encima de los 100 millones de dólares", dijo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

* El peso en la plaza marginal o "blue" renovó niveles mínimos históricos a 239 por cada dólar, en una plaza tomadora pero con reducidos negocios, dijeron operadores. La brecha cambiaria ante el mercado oficial se amplió a un 91,38%.

* Por su parte, la moneda doméstica en los segmentos alternativos operó en baja a 249,8 por dólar en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) y a 245,2 en el denominado "dólar MEP".

* A contrapartida del resto del mercado, la plaza accionaria mantuvo un movimiento alcista por tomas de coberturas especulativas que impulsaron una mejora del 2,9% en el índice líder S&P Merval, a 88.194,70 puntos como cierre provisorio.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración adicional de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)