Bonos argentinos suben tras el fuerte apoyo de Estados Unidos

NUEVA YORK, 24 sep (Reuters) - Los precios de los bonos del Gobierno argentino subieron fuertemente el miércoles y las acciones se encaminaban a abrir al alza después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, diera detalles sobre el apoyo previamente comprometido al presidente argentino, Javier Milei, y a los mercados del país.

Bessent dijo que Estados Unidos estaba en negociaciones con el Banco Central de Argentina (BCRA) para una línea de 'swap' de divisas por US$20.000 millones y afirmó que quedaba preparado para comprar bonos argentinos denominados en dólares en los mercados primarios o secundarios.

El bono argentino 2030 subió más de 2 centavos en precio a 73,42 centavos por dólar, mientras que el ETF de acciones argentinas GlobalX agregó casi un 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado. (Reporte de Rodrigo Campos y Marc Jones; Escrito en español por Lucila Sigal; Editado por Jorge Otaola)

