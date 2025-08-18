Bonos bolivianos repuntan tras la derrota electoral de la izquierda
LA NACION
18 ago (Reuters) -
Los bonos internacionales en dólares de Bolivia alcanzaron un máximo histórico el lunes después de que los primeros resultados oficiales mostraron que el partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) se encamina a su peor derrota electoral en una generación.
El bono con vencimiento en 2030 subió más de 3 centavos de dólar para ofertarse a 79,86 centavos, según datos de Tradeweb.
Los inversores esperaban que el cambio de rumbo del partido izquierdista ayudara al país a enderezar su maltrecha economía, evitar el impago de la deuda y allanar el camino para un programa del Fondo Monetario Internacional. (Reporte de Johann M Cherian en Bengaluru, edición en español de Javier López de Lérida)
