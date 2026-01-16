Bonos de Ecuador en US$ suben tras anuncio de recompra y a la espera de una nueva emisión

NUEVA YORK, 16 ene (Reuters) - Los bonos en dólares de Ecuador subían hasta 2 centavos el viernes después de que el Gobierno lanzó una oferta pública de recompra en efectivo de dos series de bonos globales, que vinculó a una nueva emisión de bonos para financiarla.

La oferta cubre US$ 3.000 millones de bonos a 2030 a valor nominal y US$ 6.500 millones de bonos a 2035 a 90 centavos por dólar, más los intereses devengados.

La recompra no está sujeta a una participación mínima, pero está condicionada a una nueva venta de bonos lo suficientemente grande como para financiarla.

La nota 2030 subía 2 centavos, a 99,5 centavos por dólar, mientras que la 2035 sumaba 1,4 centavos, a 89,75 centavos por dólar.

Ecuador dijo que fijará la cantidad máxima que gastará a su discreción. No hubo detalles disponibles sobre el nuevo bono. (Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York, edición en español de Javier López de Lérida)