Bonos ecuatorianos siguen cayendo con atención puesta en las protestas del fin de semana

NUEVA YORK, 19 sep (Reuters) - Los bonos internacionales en dólares de Ecuador, entre los de mejor rendimiento de los mercados emergentes este año, siguieron cayendo esta semana ante la creciente preocupación por las protestas previstas para el fin de semana contra la decisión del Gobierno de poner fin a las subvenciones al diésel.

El bono 2040 bajó más de 2 centavos en el día y va camino de registrar su mayor pérdida semanal desde principios de abril.

El bono 2030 cayó más de 2 céntimos el viernes y se encaminaba a una pérdida de casi 6 céntimos esta semana.

Los bonos ecuatorianos subieron más de un 38% en lo que va de año hasta el jueves. (Reporte de Rodrigo Campos y Julia Symmes Cobb; Editado en español por Juana Casas)