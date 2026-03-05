Bonos eeuu caen con fuerza por temor a la inflación provocado por alza del precio del crudo

SINGAPUR, 5 mar (Reuters) -

La fuerte caída de los bonos del Tesoro estadounidense continuaba por cuarto día consecutivo el jueves, ya ‌que los inversores temen que ‌el ⁠aumento de los precios de la energía debido a la guerra en Oriente Medio pueda avivar la inflación y hacer descarrilar las perspectivas de tasas ​de interés ⁠de ⁠la Reserva Federal. * El rendimiento de las notas referenciales a 10 años llegó a avanzar 5 ​puntos básicos (pb), a un pico de tres semanas del 4,131%, y más tarde ‌subía 3 pb, en camino a su mayor alza ​semanal desde abril de 2025, de ​15 pb. * El retorno de los papeles a dos años mejoraba 2 pb, al 3,566%, después de haber mejorado más de 18 pb en la semana. Los precios de los bonos se mueven de forma inversa a los rendimientos.

* Los inversores han rebajado sus expectativas de una ​mayor flexibilización por parte de la Fed este año debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ⁠entró en su sexto día cuando Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel, obligando a millones de residentes ‌a refugiarse en búnkeres antiaéreos.

* Esto ha mantenido elevados los precios del petróleo y, con el transporte marítimo a través del estratégico estrecho de Ormuz paralizado, la atención de los inversores se ha desplazado rápidamente hacia el riesgo de un resurgimiento de la inflación. Los precios del crudo

trepaban en torno a un 3% en la jornada

.

* "En este momento, el Índice de Precios ‌al Consumo (de Estados Unidos) volverá a alcanzar el máximo (2%) si los costos del crudo no caen ⁠en breve», afirmó José Torres, de Interactive Brokers.

* "El cambio de tendencia en la (inflación) ‌probablemente provocaría una nueva caída de los bonos del Tesoro y las acciones, ⁠ya que el optimismo sobre la bajada de las tasas ⁠de interés en un contexto de desaceleración de las presiones sobre los costos fue lo que desencadenó las subidas de los índices de referencia cíclicos y de renta fija a principios de 2026", agregó.

* Los operadores ven ahora una probabilidad cercana al 30% de que la ‌Fed recorte las tasas en junio, frente ​a más del 40% de hace una semana, según la herramienta CME FedWatch.

Los futuros de los fondos federales apuntan a una relajación de poco más de 40 pb para fines de año.

(Reporte de Rae Wee en ‌Singapur; reporte adicional de Harry Robertson en Londres; editado en español por Carlos Serrano)