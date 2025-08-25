LA NACION

Bonos en dólares de la Argentina caen en medio de acusaciones de corrupción, emisión 2035 cae 2 centavos

25 ago (Reuters) - Los bonos internacionales en dólares de Argentina caían el lunes en medio de acusaciones de corrupción a personas cercanas al presidente Javier Milei, con una baja de la emisión 2035 de más de 2 centavos a mínimos de un mes.

Medios locales publicaron grabaciones de audio la semana pasada en las que se escucha una voz similar a la del entonces director de la agencia para personas con discapacidad, Diego Spagnuolo, hablando de sobornos dentro de la agencia.

Spagnuolo mencionó a Karina Milei, hermana del presidente y una funcionaria esencial del Gobierno, como receptora de pagos de sobornos.

Funcionarios del Gobierno no han confirmado la autenticidad de los audios y Milei no ha hecho comentarios públicos al respecto.

Spagnuolo fue posteriormente despedido por el presidente.

A última hora del viernes, varias propiedades, incluida la residencia de Spagnuolo, fueron allanadas como parte de una investigación gubernamental.

(Reporte de Rodrigo Campos y Leila Miller; Traducido por Walter Bianchi; Editado por Nicolás Misculin)

