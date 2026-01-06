Bonos internacionales de Venezuela amplían repunte tras captura de Maduro

LONDRES, 6 ene (Reuters) - Los bonos soberanos internacionales de Venezuela ganaron más de 2 centavos el martes, extendiendo un repunte desde la sesión anterior debido al optimismo de los inversores tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante el fin de semana.

El bono en default 2034 anotó algunas de las mayores ganancias, sumando 2,5 centavos para negociarse en 43,01 centavos de dólar, mostraron datos de Tradeweb. Algunos de los bonos subieron cerca de 10 centavos el lunes.

Los bonos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela también subieron, con el 2031 subiendo 2 centavos a 42,60 centavos por cada dólar de valor nominal.

Muchos de los bonos cotizan a su nivel más alto desde antes de que Donald Trump iniciara su primer mandato en enero de 2017, lo que marcó el inicio de una fuerte escalada del régimen de sanciones de Estados Unidos contra Caracas y vio a Venezuela inclinarse hacia el impago soberano.

Los bonos se han revalorizado desde que Trump inició su segundo mandato en enero de 2025, y muchos de ellos casi han triplicado su precio, impulsados por la esperanza de un cambio de régimen en Venezuela que allane el camino para una eventual reestructuración de la deuda.

"Creemos que las perspectivas de reestructuración de la deuda pueden cambiar significativamente, ya que han mejorado las expectativas de recuperación de la deuda venezolana", dijo Jared Lou, gestor de carteras de William Blair Investment Management.

"Si hay una transición política creíble y estructurada -que potencialmente permita a las empresas estadounidenses reiniciar las operaciones petroleras y posibilite la reestructuración de la deuda soberana- los precios de los bonos venezolanos podrían experimentar un repunte sostenido". (Reporte de Karin Strohecker, edición de Libby George y Andrew Heavens. Editado en español por Natalia Ramos)