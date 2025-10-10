Bonos internacionales en dólares de la Argentina caen tras una fuerte subida previa

NUEVA YORK, 10 oct (Reuters) - Los bonos internacionales en dólares de Argentina cayeron el viernes, revirtiendo parcialmente el fuerte repunte de la sesión anterior que fue impulsado por los detalles del apoyo financiero de Estados Unidos, incluyendo una línea de canje de US$20.000 millones con el banco central y compras directas en el mercado de divisas.

El bono con vencimiento 2029 cayó 2,3 centavos el viernes para negociarse a 76,90 centavos de dólar, tras subir 4,3 centavos el jueves.

Los mercados financieros están cerrados en Argentina por un feriado local. (Reporte de Rodrigo Campos en Nueva York, Editado por Walter Bianchi)