Bonos Tesoro EEUU repuntan; inversores reevalúan los riesgos tras venta masiva provocada por aranceles

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 23 feb (Reuters) - Los precios de los bonos del Tesoro estadounidense subían el lunes, ya que los inversores consolidaban posiciones tras la venta masiva de la sesión previa, luego de que la Corte Suprema rechazara el uso generalizado de los poderes de emergencia por parte del presidente Donald Trump para imponer aranceles

* Los bonos del Gobierno estadounidense habían caído el viernes, ya que los operadores se alejaron de la deuda pública por la preocupación de que la devolución de los ingresos por aranceles a las empresas pudiera ampliar el déficit fiscal y obligar al Tesoro a aumentar la emisión de deuda

* La venta de bonos del Tesoro del viernes empujó los rendimientos a dos años a su mayor aumento semanal en dos meses y medio. Por otro lado, el retorno a 10 años registró su mayor subida semanal en más de un mes

* El lunes, esa venta masiva se revirtió, ya que los inversores se lanzaron a comprar bonos del Tesoro, evitando el riesgo en general, dada la renovada incertidumbre sobre la política comercial de la Administración

* "Todavía hay que digerir todo lo que ocurrió el viernes pasado. Por lo tanto, lo que está ocurriendo hoy no es tanto una valoración de nada nuevo desde el viernes, sino más bien una mayor consolidación hasta, quizás, el próximo informe de datos importantes", afirmó Will Compernolle, estratega macroeconómico de FHN Financial en Chicago

* Trump dijo el sábado que aumentaría un arancel temporal del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley

* A última hora de la mañana en Nueva York, los rendimientos a 10 años de Estados Unidos caían 3,7 puntos básicos (pb) al 4,048%, mientras que los a 30 años bajaban 2,4 pb al 4,701%. El retorno a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, bajaba 1,5 pb al 3,468%

* Los bonos del Tesoro estadounidense también recibieron ofertas en medio de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, según los analistas

* Estados Unidos ha llevado a cabo uno de sus mayores despliegues militares en Oriente Medio, y Trump advirtió el jueves que "ocurrirán cosas realmente malas" si no se llega a un acuerdo para resolver la larga disputa sobre el programa nuclear de Teherán. Irán ha amenazado con atacar las bases estadounidenses en la región si es atacado

* El diferencial entre los rendimientos a dos y 10 años se redujo hasta 53,60 pb, la menor diferencia desde el 10 de diciembre, para luego situarse en 58,4 pb, frente a los 60,3 pb del viernes, aplanándose durante nueve sesiones consecutivas. (Reporte de Gertrude Chávez-Dreyfuss. Editado en español por Juana Casas)