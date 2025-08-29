LA NACION

Bonos venezolanos y acciones de Gold Reserve suben mientras se acerca decisión de subasta de Citgo

(Ajusta título)

HOUSTON, 29 ago (Reuters) - Un bono venezolano en mora, garantizado con acciones de Citgo Petroleum, subió 1,125 centavos el viernes, alcanzando un máximo de cuatro meses de 97,25 centavos por dólar, mientras que las acciones de la minera Gold Reserve subían un 18% en Toronto desde el cierre del jueves, una señal de que los dos principales candidatos en la subasta del refinador venezolano esperan ganar.

Un grupo liderado por Gold Reserve y una empresa rival afiliada al fondo de cobertura Elliott Investment Management compiten cabeza a cabeza en una ronda de licitación organizada por el tribunal para subastar la matriz de Citgo, un proceso que se espera que conduzca a un cambio de propiedad del séptimo mayor refinador de Estados Unidos.

Se espera que un funcionario del tribunal que supervisa la subasta recomiende un ganador el viernes o solicite más tiempo para evaluar las ofertas. (Reporte de Marianna Párraga. Editado en español por Deisy Buitrago)

