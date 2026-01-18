Booker regresa de lesión de tobillo y lidera a los Suns en victoria 106-99 sobre los Knicks

NUEVA YORK (AP) — Devin Booker anotó 27 puntos después de perderse un partido por un esguince en el tobillo izquierdo, y los Suns de Phoenix vencieron la noche del sábado 106-99 a los decaídos Knicks de Nueva York.

Grayson Allen sumó 16 puntos y Mark Williams tuvo 14 para los Suns, que habían perdido los dos primeros partidos de su gira de seis juegos por la Conferencia Este, incluyendo el jueves en Detroit cuando jugaron sin Booker. Él lanzó solo siete de 18 desde el campo, pero acertó 12 de 14 en tiros libres.

Karl-Anthony Towns y Deuce McBride anotaron cada uno 23 puntos para los Knicks, que jugaban sin los titulares Jalen Brunson y Josh Hart debido a lesiones en el tobillo. Han perdido tres seguidos y ocho de sus últimos diez juegos.

OG Anunoby añadió 21 puntos, pero los Knicks cometieron 17 pérdidas de balón y cayeron a 16-5 en casa.

Los Knicks dieron la bienvenida a numerosos exjugadores que fueron homenajeados en la cancha durante el medio tiempo en una ceremonia de noche de regreso a casa. El miembro del Salón de la Fama Carmelo Anthony fue el primero, ya que los exalumnos fueron anunciados en orden alfabético e incluyeron a los miembros del Salón de la Fama Patrick Ewing, Walt Frazier, Bill Bradley, Jerry Lucas, Spencer Haywood y Bob McAdoo, todos vistiendo chaquetas negras que decían "Una vez Knick, siempre Knick" junto con la fundación del equipo en 1946 en la parte trasera.

___

