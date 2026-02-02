Boom de búsquedas online de Bad Bunny en los Grammy

"Antes de agradecer a Dios, diré una cosa: ­Fuera ICE!", dijo Bad Bunny, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus siglas. "No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos seres humanos y somos estadounidenses".

Google Trends informa que el término "Bad Bunny Ice" experimentó un aumento repentino en las búsquedas en EE. UU. (+1400%), mientras que la consulta "Bad Bunny Grammy" también registró un aumento.

La herramienta de Google para analizar las tendencias de búsqueda registró picos similares en Puerto Rico y otros países latinoamericanos como México.

Estos son los países de donde provienen muchos inmigrantes, a quienes Benito Antonio Martínez Ocasio (nombre real del músico) dirigió su conmovedor llamamiento bilingüe (en inglés y español) para que "luchen, pero no sucumban al odio". También se ha registrado un aumento de las búsquedas en Italia. (ANSA).