Boomi adquiere Thru, Inc. para reforzar la transferencia gestionada de archivos (MFT) segura y avanzar en la integración consciente del contexto

Boomi™, el líder en automatización impulsada por IA, anuncia un acuerdo definitivo para adquirir Thru, Inc., un proveedor de soluciones de transferencia gestionada de archivos de nivel empresarial y socio de confianza de Boomi. La adquisición supone una expansión estratégica de las capacidades de integración basadas en archivos de Boomi, todo dentro de una única plataforma nativa en la nube que gestiona a la perfección el movimiento de datos a través de API, aplicaciones y archivos.

«A medida que las organizaciones gestionan cada vez más una mezcla híbrida de integraciones basadas en API y basadas en archivos, la tecnología probada MFT de Thru, Inc. garantiza un intercambio de archivos seguro, escalable y conforme a las normativas en todos los ecosistemas empresariales distribuidos», señaló Greg Wolfe, director comercial de Boomi. «La incorporación de estas capacidades refuerza aún más la capacidad de Boomi para ofrecer una integración dinámica y consciente del contexto a través de diversos tipos de datos y sistemas, especialmente para aquellos casos de uso con estrictos requisitos de cumplimiento, como SOC 2, entre otros».

Boomi y Thru, Inc. colaboran desde hace tiempo para ofrecer soluciones MFT a clientes empresariales conjuntos en sectores como los servicios financieros, la sanidad y la fabricación, donde la transferencia de archivos es una parte fundamental de las operaciones empresariales. La adquisición agilizará la experiencia del cliente al integrar la funcionalidad de Thru, Inc. directamente en la plataforma empresarial Boomi, lo que permitirá la gestión integrada de API, aplicaciones y archivos desde una única interfaz inteligente.

La adquisición de Thru, Inc. por parte de Boomi representa el último de los esfuerzos continuos de Boomi para modernizar la Plataforma Empresarial Boomi, mejorar sus capacidades de automatización y agregar mayor valor a los clientes. La solución de transferencia gestionada de archivos, segura, escalable y de nivel empresarial de Thru, Inc. se transformará ahora en un pilar fundamental de la estrategia de intercambio seguro de datos de Boomi, mejorando la capacidad de Boomi para apoyar a los clientes con la transferencia segura de archivos de extremo a extremo a escala. Conforme las empresas globales buscan modernizar las herramientas MFT heredadas, las fortalezas combinadas de Boomi y Thru, Inc. podrán ofrecer una flexibilidad, automatización y seguridad inigualables, todo dentro de la plataforma unificada de Boomi.

Al ofrecer tecnología MFT nativa, Boomi dota a las empresas de:

Intercambios de archivos seguros y conformes a las normas: mediante el cifrado de datos en tránsito y en reposo, el escaneado en busca de amenazas y el cumplimiento de normas mundiales como SOC 2 dentro de una arquitectura de confianza cero.

Operaciones eficientes de transferencia de archivos: con una plataforma elástica en la nube capaz de realizar intercambios de gran volumen y de muchos a muchos sin infraestructura adicional ni cuellos de botella.

Visibilidad y control operativos totales: con monitoreo centralizado, alertas en tiempo real y registros de auditoría detallados de todos los movimientos de archivos.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y su cierre está previsto para finales de junio de 2025.

Boomi, el referente en automatización impulsada por IA, ayuda a organizaciones de todo el mundo a automatizar y agilizar procesos críticos para lograr resultados empresariales de manera más rápida. Aprovechando las capacidades avanzadas de la IA, la Plataforma Empresarial Boomi conecta a la perfección los sistemas y gestiona los flujos de datos con gestión de API, integración, gestión de datos y orquestación de IA en una solución integral. Con más de 23 000 clientes en todo el mundo y una red de más de 800 socios, Boomi está revolucionando la forma en que las empresas de todos los tamaños logran la agilidad empresarial y la excelencia operativa. Descubra más en boomi.com.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas, incluidas las expectativas relativas a la adquisición de Thru, Inc. por parte de Boomi, la integración de productos y los resultados para los clientes. Estas declaraciones se basan en suposiciones actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres, como posibles retrasos en el cierre, retos de integración y factores de mercado. Los resultados reales pueden diferir de forma sustancial. Boomi no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, salvo que así lo exija la ley.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la "B" y Boomiverse son marcas comerciales de Boomi, LP o de sus subsidiarias o filiales. Todos los derechos reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

