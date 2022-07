Boomi anuncia los ganadores de los premios para socios, encabezados por Accenture y Deloitte en la cumbre de socios de EMEA 2022

CHESTERBROOK, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--jul. 15, 2022--

Boomi‚ĄĘ, el l√≠der en conectividad y automatizaci√≥n inteligente, ha anunciado hoy los destinatarios de sus premios a los socios de EMEA de 2022, que fueron galardonados formalmente en la reciente cumbre de socios de EMEA de Boomi celebrada en √Āmsterdam. El evento reuni√≥ a m√°s de 300 asistentes de los socios de Boomi de toda la regi√≥n para aprender, establecer contactos y compartir las mejores pr√°cticas. Tambi√©n fue una oportunidad para que Boomi reconociera a sus socios por su trabajo innovador.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220713005290/es/

Boomi Announces Partner Award Winners Headlined by Accenture and Deloitte at 2022 EMEA Partner Summit (Graphic: Business Wire)

"Nuestros socios son asesores de confianza, consultores estrat√©gicos, l√≠deres en TI y transformaci√≥n digital, e innovadores en el espacio de la infraestructura de la nube", comenta Derek Thompson, vicepresidente de desarrollo de negocios para EMEA de Boomi. "Resuelven problemas e implementan proactivamente la tecnolog√≠a de Boomi d√≠a a d√≠a. Nos sentimos honrados de reconocer el trabajo que han realizado este √ļltimo a√Īo", a√Īade.

"A medida que las organizaciones se enfrentan a importantes retos para transformar su negocio y alcanzar los objetivos estrat√©gicos y operativos, la integraci√≥n empresarial est√° en la cima de la agenda de los directores de informaci√≥n y de desarrollo", se√Īala Jason Newman, socio de servicios de integraci√≥n de Deloitte UK. "Estamos muy orgullosos del trabajo que realizamos para ofrecer constantemente soluciones innovadoras que resuelvan los complejos retos empresariales de nuestros clientes. Este premio es una s√≥lida prueba del gran talento y capacidad de nuestra gente en Deloitte Integration Services y la fuerte asociaci√≥n con Boomi", prosigue.

Los ganadores de este a√Īo de los premios de la cumbre de socios EMEA son:

Proyecto innovador del a√Īo

Integrador de sistemas globales (GSI): Accenture

Integrador de sistemas (SI): IntegrationWorks GmbH

Socio de soluciones del a√Īo

Integrador de sistemas globales (GSI): Deloitte

Integrador de sistemas (SI): Cegeka

Premio al contribuidor individual: Mukesh Gehlot, CEO de NeosAlpha

Mención especial:

Isto Kaitosaari, director de tecnología de Integrations Group

Guillaume Rozier, asociado de Fekra

Campa√Īa de ventas y marketing del a√Īo: Gambit

Socio de servicios del a√Īo: Viseo

Mención especial:

B-flow

Onepoint Consulting

Socio de mercados emergentes del a√Īo: Xitricon

Empresa prometedora: Syscons

"Como socio de Boomi, agradecemos el reconocimiento", destaca Mukesh Gehlot, CEO de NeosAlpha. "El compromiso de Boomi con sus socios, as√≠ como con el √©xito de los clientes, va m√°s all√°", se√Īala.

Boomi ha ampliado recientemente su Centro de Recursos para Socios, que proporciona contenido pormenorizado, as√≠ como oportunidades para que los socios promuevan a√ļn m√°s su marca y su propuesta de valor a los usuarios finales a trav√©s del Buscador de Socios. Adem√°s, Boomi simplific√≥ los requisitos del programa y la forma de hacer negocios de los socios, proporcionando una ruta clara de incorporaci√≥n de socios y agilizando la formaci√≥n de los socios para las acreditaciones y certificaciones.

Boomi se ha posicionado como L√≠der en el Gartner¬ģ Magic Quadrant‚ĄĘ para la plataforma de integraci√≥n empresarial como servicio (EiPaaS) durante ocho a√Īos consecutivos.

Como empresa de software como servicio (SaaS) líder en su categoría y con más de 20 000 clientes, Boomi cuenta con una creciente comunidad de usuarios de más de 100 000 miembros, una red mundial de más de 800 socios y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio iPaaS, que incluye a Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake, así como a los tres mayores proveedores de la nube, Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros.

La empresa ha recibido recientemente el premio Gold Globee¬ģ Award en la categor√≠a de plataforma como servicio (PaaS) y ha obtenido la prestigiosa calificaci√≥n de 5 estrellas en la CRN Partner Program Guide, una lista definitiva de los programas de socios m√°s notables de los proveedores tecnol√≥gicos l√≠deres del sector que ofrecen productos innovadores y servicios flexibles a trav√©s del canal de TI. La plataforma nativa en la nube y de bajo c√≥digo de Boomi ayuda a las organizaciones de todos los sectores a conectar aplicaciones de datos, agilizar los flujos de trabajo y ofrecer experiencias de cliente m√°s integradas.

Para obtener más información sobre la asociación con Boomi o para encontrar un socio del ecosistema global de Boomi, visite https://boomi.com/partners/.

Recursos adicionales

Más información sobre el programa de socios de Boomi

Lea la publicación en el blog Why Connections Matter to Partners

Más información sobre The Boomi AtomSphere Platform

Explore la comunidad Boomiverse

Siga a Boomi en Twitter, LinkedIn, Facebook y YouTube

Exención de responsabilidad deGartner:

Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 de septiembre de 2021.

Gartner no promociona a ning√ļn proveedor, producto o servicio incluido en sus publicaciones de investigaci√≥n, ni aconseja a los usuarios de tecnolog√≠a seleccionar solo aquellos proveedores con las m√°ximas calificaciones u otra designaci√≥n. Las publicaciones de investigaci√≥n de Gartner consisten en las opiniones de la organizaci√≥n de investigaci√≥n de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner no se hace responsable de ninguna garant√≠a, expl√≠cita o impl√≠cita, con respecto a esta investigaci√≥n, incluida cualquier garant√≠a de comerciabilidad o idoneidad para un prop√≥sito particular. GARTNER yMagic Quadrant son marcas comerciales registradasy marcas de serviciode Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se usan en este comunicado con permiso. Todos los derechos reservados.Nota: Boomi fue reconocida como Dell Boomi desde 2014 a 2019.

Acerca de Boomi

Boomi conecta instantáneamente a todos con todo, desde cualquier lugar, con su plataforma nativa en la nube, unificada, abierta e inteligente. Más de 20 000 clientes de todo el mundo confían en la plataforma de integración como servicio (iPaaS) de Boomi, por su velocidad, facilidad de uso y menor coste total de propiedad. Como pionera en impulsar el uso inteligente de los datos, la visión de Boomi es hacer que los clientes y socios descubran, gestionen y orquesten sus datos de manera rápida y fácil, a la vez que conectan aplicaciones, procesos y personas para lograr resultados mejores y más rápidos. Para obtener más información, visite http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, el logotipo "B", Boomiverse y AtomSphere son marcas comerciales de Boomi, LP o sus subsidiarias o afiliadas. Todos los derechos reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

El comunicado en el idioma original es la versi√≥n oficial y autorizada del mismo. Esta traducci√≥n es solamente un medio de ayuda y deber√° ser comparada con el texto en idioma original, que es la √ļnica versi√≥n del texto que tendr√° validez legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220713005290/es/

CONTACT: Boomi:

Contacto:

Medios de comunicación:

Kristen Walker

Comunicaciones corporativas mundiales

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320

Keyword: europe united states north america asia pacific pennsylvania

Industry keyword: professional services marketing communications technology other technology finance consulting

SOURCE: Boomi

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 07/15/2022 11:06 am/disc: 07/15/2022 11:06 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220713005290/es