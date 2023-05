Boomi cambia el panorama de la integración y la automatización con Boomi AI

CHESTERBROOK, Pa.--(BUSINESS WIRE)--may. 16, 2023--

BoomiTM, el líder en conectividad inteligente y automatización, anunció hoy Boomi AI, una experiencia de usuario simplificada y única en su clase que aprovecha la IA generativa para conectar e integrar aplicaciones, datos, procesos, personas y cosas en todas las organizaciones, a fin de generar resultados comerciales más rápido que nunca.

“La presentación de Boomi AI marca otro hito en nuestra larga historia de innovación pionera en la industria de la integración”, expresó Ed Macosky, director de producto de Boomi. “Fuimos pioneros en la primera plataforma de integración nativa como servicio (iPaaS) de bajo código en la nube que revolucionó el mercado del middleware hace más de 20 años. Después, hace más de una década, Boomi fue pionera en el desarrollo asistido por IA, con el lanzamiento de Boomi Suggest, que revolucionó aún más el mercado. Ahora, estamos llevando nuestra plataforma de integración y automatización inteligente al siguiente nivel, convirtiéndola en una plataforma con IA prioritaria, lo que permite que la IA genere y complete integraciones de forma responsable, y transforme así la automatización para nuestros clientes”.

En el mercado actual en constante cambio, las organizaciones están haciendo inversiones sustanciales para modernizar sus operaciones digitales. Según IDC, el gasto mundial en IA aumentará un 26.9 % solo en este próximo año. Sin embargo, los ecosistemas desconectados dificultan que los equipos de TI se centren en iniciativas estratégicas. Las herramientas, aplicaciones y datos fragmentados pueden causar confusión y problemas de coordinación, ya que los equipos carecen de una plataforma centralizada para la integración, la gestión de API, la orquestación y la automatización, lo que se traduce en tiempo dedicado al mantenimiento en lugar de a la innovación.

El motor de IA de Boomi se alimenta de los aproximadamente 20 000 clientes de la empresa, la mayor base de clientes entre los proveedores de plataformas de integración. Boomi AI aprovecha los metadatos anonimizados, los patrones y las mejores prácticas de los 200 millones de integraciones realizadas con la plataforma Boomi para entrenar los modelos de IA con el fin de crear integraciones de alta calidad a través de diversos procesos y aplicaciones empresariales, como la gestión de datos, la optimización de la experiencia del cliente o los procesos de la cadena de suministro.

“La amplia base de conocimientos de Boomi hace que nuestro motor de IA sea mucho más avanzado que las herramientas de desarrollo asistidas por IA disponibles en la actualidad. También beneficia a los usuarios al probar continuamente patrones para garantizar un diseño de integración óptimo y eliminar riesgos y errores de forma temprana, lo que permite a los clientes lograr enormes incrementos de eficiencia, mejoras operativas y otros resultados empresariales deseables”, añadió Macosky.

Con Boomi AI, las organizaciones pueden:

Diseñar conexiones: Boomi AI puede diseñar procesos de integración, interfaces de programación de aplicaciones y modelos de datos maestros con las mejores prácticas incorporadas de millones de casos de uso exitosos, a través de un comando rápido, como “Conectar mis sistemas CRM y de facturación”.

Optimizar las operaciones: Con los conocimientos inteligentes procesables de Boomi AI, los usuarios pueden resolver problemas de forma proactiva, facilitar el mantenimiento predictivo, automatizar las actualizaciones y asignar recursos óptimos para permitir que el software se autogestione de manera eficiente. Estos conocimientos, como “Cambió un atributo de datos en Salesforce. ¿Le gustaría aplicarlo a todos sus sistemas?” permiten que tareas que antes eran insignificantes resulten rápidas y sencillas.

Organizar experiencias: Boomi AI puede interpretar la intención detrás de los resultados empresariales deseados para organizar procesos en todas las aplicaciones. Mejora la toma de decisiones, simplifica las tareas y mejora el compromiso, a la vez que proporciona un historial de auditoría y avisos para confirmar la intención, de modo que las decisiones y los resultados sean siempre explicables, a fin de generar sinergias aún mayores entre TI y el negocio. Con una simple indicación como “Automatizar el procesamiento de facturas”, los equipos de TI y los líderes comerciales pueden centrarse en lo que más importa.

Permitir el desarrollo responsable de la IA: Los algoritmos de IA de Boomi están entrenados para evitar sesgos e injusticias al contar con pautas éticas establecidas para el desarrollo y uso de la IA en la plataforma Boomi. Estas pautas garantizan que la tecnología de IA de Boomi se utilice de forma transparente y responsable, y que no viole ningún principio ético o ley. Además, Boomi ha obtenido la Autorización Moderada del Programa Federal de Gestión de Riesgos y Autorizaciones de los Estados Unidos (FedRAMP), un programa gubernamental que proporciona un enfoque estandarizado para la evaluación de la seguridad. Boomi AI no almacena ningún tipo de información específica del cliente.

“En el vertiginoso mercado actual, las organizaciones necesitan herramientas más potentes que les permitan superar sus resultados. La IA ofrece un nuevo y poderoso medio para lograrlo”, afirmó Dion Hinchcliffe, vicepresidente y analista principal de Constellation Research. “Al adoptar un nuevo e importante enfoque de IA prioritaria, las organizaciones pueden acceder a nuevos niveles de eficiencia, innovación y ventajas competitivas que les permiten captar las oportunidades de inmediato, así como garantizar que su negocio esté preparado para el futuro”.

Como empresa pionera en plataformas de integración como servicio (iPaaS) nativa en la nube, Boomi cuenta con una comunidad en crecimiento de más de 100 000 miembros y una de las mayores matrices de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio de las iPaaS. La empresa cuenta con una red mundial de socios, como Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake, y trabaja con los mayores proveedores de servicios de hiperescala en la nube, como Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros.

Forma parte de las listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento de los Estados Unidos. Además, Boomi fue incluida recientemente en la lista de Nucleus Research “Hot Companies to Watch in 2023”. La empresa también ha obtenido numerosos premios, lo que incluye tres premios International Stevie ® Award a la Empresa del Año (dos años consecutivos) y a la Innovación de Producto; el premio Gold Globee ® Award en la categoría de Plataforma como Servicio (PaaS); el Merit Award for Technology en la categoría de Servicios en la Nube; el Stratus Award como Líder Global en Cloud Computing 2022 y ha recibido la prestigiosa calificación de 5 estrellas en la CRN Partner Program Guide durante dos años consecutivos.

Acerca de Boomi

Boomi tiene el propósito de hacer del mundo un lugar mejor al conectar a todos con todo, en cualquier lugar. La empresa pionera en la plataforma de integración como servicio (iPaaS) basada en la nube y ahora líder mundial en su categoría de software como servicio (SaaS), cuenta con la mayor base de clientes entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de aproximadamente 800 socios, entre los que se incluyen Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake. Organizaciones de todo el mundo recurren a la galardonada plataforma de Boomi para descubrir, gestionar y orquestar datos, así como para conectar aplicaciones, procesos y personas a fin de obtener mejores resultados, más rápido. Para obtener más información, visite http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la «B» y Boomiverse son marcas comerciales de Boomi, LP, o de sus subsidiarias o filiales. Todos los derechos quedan reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

