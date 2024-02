CHESTERBROOK, Pa.--(BUSINESS WIRE)--feb. 22, 2024--

BoomiTM , líder de integración inteligente y automatización, anunció hoy que Gartner ha posicionado a Boomi como líder y colocó a la empresa en el puesto más alto por su capacidad de ejecución en su Magic Quadrant (cuadrante mágico) para la plataforma de integración como servicio (Integration Platform as a Service, iPaaS). Ésta será la décima vez consecutiva en que Boomi ha sido nombrada como líder en el Gartner Magic Quadrant para iPaas. Gartner evaluó 17 proveedores de la iPaaS por capacidad de ejecución e integridad de visión.

Boomi Celebrates Being Positioned Highest for Ability to Execute in the Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service (Graphic: Business Wire)

“Creemos que estar posicionados en lo más alto por la capacidad de ejecución y ser reconocidos por décima vez como líder en el Magic Quadrant de Gartner para la iPaaS deja al descubierto nuestra implacable excelencia de producto, innovación y ejecución como equipo”, señaló Steve Lucas, director ejecutivo de Boomi. “Estamos yendo avanzando más que nunca al aportar innovaciones revolucionarias al mercado para beneficiar a nuestros clientes y socios en todo el mundo, y es gratificante ver que la industria toma nota de nuestros logros considerables”.

Cuenta con la confianza de más de 20 000 clientes de todos los sectores a nivel global, por su velocidad, facilidad de uso y menor costo total de propiedad, la plataforma Boomi nativa en la nube, unificada, de bajo código, escalable, abierta, segura e inteligente ayuda a las organizaciones a acelerar de manera rápida y fácil los resultados comerciales.

Boomi anunció de manera reciente actualizaciones significativas de su plataforma y empresa, que incluyen:

Innovación de productos

Crecimiento comercial

Como empresa de software como servicio (SaaS) global, líder en su categoría, Boomi cuenta con una creciente comunidad de más de 100 000 miembros y una de las redes de integradores de sistemas globales (GSIs) más grandes en el ámbito de las plataformas de integración como servicio (iPaaS). La empresa ostenta una red mundial de casi 800 socios , y trabaja con los mayores proveedores hiperescaladores de servicios en la nube.

Boomi ha ganado numerosos galardones por innovación en productos y por ser un empleador de elección, entre ellos, ser incluida en la lista de 2024 de Mejores lugares de trabajo de Built In y la lista CRN Cloud 100 por la innovación en desarrollo tecnológico basado en la nube. Además, Boomi ha recibido la prestigiosa calificación de cinco estrellas en la CRN Partner Program Guide por dos años consecutivos, fue nombrada como galardonada por Fire Award debido a la innovación por el Philadelphia Business Journal. Asimismo, ganó el premio Gold Stevie® Award en los en los American Business Awards por ser nombrada Compañía del año en 2023. Boomi también ha sido reconocida por The Software Report como una de las 100 principales compañías de software y por tener uno de los 50 principales directores ejecutivos de SaaS .

Para obtener más información, lea el informe deGartner: “Magic Quadrant for Integration Platform as a Service”.

Recursos adicionales

Descargo de responsabilidad de Gartner:

Gartner, Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Keith Guttridge, Andrew Comes, Shrey Pasricha, Max van den Berk, Andrew Humphreys, 19 de febrero de 2024.

Boomi fue reconocida como Dell Boomi desde 2014 hasta 2019. El informe antes se llamaba Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service desde 2017 hasta 2021 y en 2014. El informe se denominaba Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Worldwide en 2015 y 2016, y Magic Quadrant for Integration Platform as a Service, Worldwide en 2023.

Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a los proveedores con las calificaciones más altas u otro tipo de designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, en particular, a cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado. GARTNER es una marca comercial registrada y una marca de servicio de Gartner, y Magic Quadrant es una marca registrada de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos y a nivel internacional y se utilizan aquí con permiso. Quedan reservados todos los derechos. Nota: Boomi fue reconocida como Dell Boomi desde 2014 hasta 2019.

Acerca de Boomi

Boomi potencia el futuro de los negocios con integración inteligente y automatización. En su carácter de empresa de software como servicio (SaaS) global líder en su categoría, Boomi celebra tener más de 20 000 clientes globales y una red mundial de 800 socios . Las empresas recurren a la plataforma galardonada de Boomi para conectar sus aplicaciones, datos y personas a fin de acelerar la transformación digital. Para obtener más información, visite boomi.com .

