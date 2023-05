Boomi incorpora a Josh Rutberg como director de Atención al Cliente

CHESTERBROOK, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--may. 23, 2023--

Boomi ™, líder en conectividad inteligente y automatización, anuncia el nombramiento de Josh Rutberg como director de Atención al Cliente. Será el responsable de impulsar resultados medibles y el éxito de los casi 20 000 clientes que tiene la empresa en todo el mundo.

Boomi Appoints Josh Rutberg as Chief Customer Officer (Photo: Business Wire)

«La necesidad de soluciones de integración y automatización aumenta de forma exponencial en el entorno empresarial actual, en constante cambio, y nuestros clientes confían en nosotros para tener éxito», declaró Steve Lucas. «La experiencia y la pasión de Josh al frente de organizaciones dedicadas al éxito de los clientes, tanto en empresas tecnológicas de alto crecimiento como de escalado, es exactamente lo que necesitamos para asegurarnos de que nuestros clientes elijan Boomi una y otra vez».

«La misión de Boomi de convertir al mundo en un lugar mejor conectando a todos con todo, en cualquier lugar, sobresale como un claro diferenciador en lo que por ahora es una industria increíblemente compleja y competitiva», explicó Rutberg. «Mi pasión por crear relaciones significativas con los clientes y garantizar su éxito coincide con el compromiso de Boomi con sus clientes. Estoy deseando profundizar en nuestras relaciones con los clientes a medida que Boomi continúa en su impresionante proceso de crecimiento».

Rutberg aporta más de 20 años de experiencia comprobada y especialización en gestión de cuentas, retención, crecimiento, relaciones ejecutivas, fidelización y otros. Recientemente estuvo al frente de la división Customer Success en MuleSoft, donde el equipo era parte integral de la operación «desembarco y expansión» para todos los clientes. Antes de eso, fue socio de Bain & Company, y dedicó 15 años a construir una base sólida en el asesoramiento a clientes sobre estrategia, transformación de la salida al mercado y fusiones y adquisiciones.

Rutberg tiene un máster en Administración de Empresas por la Wharton School y una licenciatura en Economía por la Universidad de Pensilvania.

El nombramiento de Rutberg viene precedido de la incorporación de varios nuevos líderes ejecutivos a su actual equipo directivo:

«Con nuestra reciente incursión en la IA y nuestro continuo enfoque en innovar para el futuro, vamos a reunir el mejor equipo de liderazgo que he conocido en mi carrera, y sé que juntos, en Boomi estaremos listos para la próxima y emocionante etapa como empresa», añadió Lucas.

Como pionero de la plataforma de integración como servicio (iPaaS) nativa de la nube, Boomi cuenta con la mayor clientela entre los proveedores de plataformas de integración, una creciente comunidad de más de 100 000 miembros; y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el ámbito de iPaaS. La empresa cuenta con una red mundial de socios, como Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake, y trabaja con los mayores proveedores de servicios en la nube de hiperescala como Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros.

Incluida en las listas Deloitte Technology Fast 500 ™ e Inc. 5000 como una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, Boomi ha aparecido recientemente en la lista de Nucleus Research de « Hot Companies to Watch in 2023 ». La empresa también ha ganado numerosos premios como empleador de elección, incluida su inclusión en la lista de Mejores empresas para trabajar de Inc. Magazine. Boomi también ha sido galardonada a nivel internacional con tres Stevie® Awards, a la Empresa del año (en dos ediciones consecutivas) y a la Innovación de producto; el Gold Globee® Award en la categoría de Plataforma como Servicio (PaaS); el Merit Award for Technology en la categoría de Servicios en la Nube; el Stratus Award como Líder global en Cloud Computing 2022; y ha obtenido la prestigiosa calificación de 5 estrellas en la Guía de programas de socios de CRN durante dos años consecutivos.

La empresa también ha ampliado recientemente su presencia en mercados de gran crecimiento como Vancouver (Canadá), Bangalore (India) y la región de Asia Pacífico para satisfacer la creciente demanda mundial de su solución de integración y automatización líder en su categoría.

