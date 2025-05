Boomi lanza DataHub Command Center, con tecnología de ServiceNow, que permite a las organizaciones aprovechar el potencial de sus datos al máximo

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--may. 1, 2025--

Boomi™, el proveedor líder de servicios de integración y automatización inteligente, acaba de anunciar que ya se encuentra disponible Boomi DataHub Command Center, un nuevo módulo dentro de Boomi DataHub que unifica los datos de fuentes dispares, simplifica la gobernanza y facilita la ejecución de soluciones estratégicas. Boomi DataHub Command Center, que utiliza la tecnología de los flujos de trabajo empresariales de la plataforma ServiceNow ® y es gestionado íntegramente por Boomi, permite a las organizaciones aprovechar el potencial de sus datos al máximo a través de visualizaciones interactivas, una trazabilidad confiable y análisis históricos.

Las empresas modernas se enfrentan cada vez más a sistemas de datos desconectados, linajes de datos que no son claros y una supervisión insuficiente, obstáculos que frenan el crecimiento y la innovación. Según Forrester, los responsables de la toma de decisiones globales en materia de datos y análisis mencionaron que los desafíos a los que se enfrentan y que no les permiten conseguir sus objetivos tienen que ver, en su mayoría, con los silos de datos, la falta de conocimientos en gestión de datos que se observa entre los usuarios empresariales, una gran cantidad de prioridades cambiantes y que no son del todo compatibles entre sí, la escasa colaboración entre los equipos internos y los sistemas heredados que obstaculizan el progreso. 1 Boomi DataHub Command Center ayuda a las empresas a superar estos desafíos mediante la consolidación de las herramientas de gestión de datos, el fortalecimiento de los procesos de gobernanza y la posibilidad de acceder a vistas de datos interactivas y en tiempo real que permiten a los responsables de la toma de decisiones detectar rápidamente las tendencias, resolver discrepancias y contar con más herramientas para planificar el futuro con más confianza.

Al simplificar la gestión de datos tanto para los equipos técnicos como para las partes interesadas, Boomi DataHub Command Center permite gestionar la visualización y la gobernanza de los datos, identifica con rapidez los problemas de calidad en los datos y permite a las organizaciones analizar y comprender varios sistemas de datos que contribuyen al establecimiento de registros de oro dentro de Boomi DataHub, entre los que se incluyen ServiceNow CMDB y otras aplicaciones clave como Salesforce, NetSuite y SAP, para garantizar la integridad continua de los datos y simplificar el cumplimiento. Esta sinergia permite la automatización de los procesos empresariales en todas las líneas de negocio, asegurando que cada sistema opera desde una única fuente de datos de confianza.

«Las organizaciones de hoy en día están repletas de datos, pero no pueden acceder a la información estratégica necesaria, especialmente cuando se trata de aprovechar los datos para el desarrollo de iniciativas de última generación como la inteligencia artificial», dijo Mani Gill, vicepresidente sénior y gerente general del área de datos de Boomi. «Los sistemas aislados, la gobernanza fragmentada y las integraciones complejas no permiten que se pueda aprovechar la valiosísima información que nos proporcionan los datos. Al implementar la tecnología de flujos de trabajo de ServiceNow en nuestra plataforma, hemos logrado que sea más sencillo para todo el mundo, desde profesionales de TI hasta usuarios empresariales, aprovechar y confiar en datos de alta calidad, y tomar decisiones a partir de ellos. Además, al unificar fuentes dispares, simplificar la gobernanza y permitir el acceso a inteligencia en tiempo real, capacitamos a las empresas para que utilicen los datos de manera estratégica y tomen decisiones más inteligentes, aceleren la innovación y consigan resultados mejores».

«Las colaboraciones tienen más éxito cuando nos apoyamos en nuestras habilidades y experiencia únicas y contamos con un panorama claro del problema que estamos tratando de resolver», dijo Erica Volini, vicepresidenta ejecutiva de industrias globales, socios y salida al mercado de ServiceNow. «Boomi nos permite ampliar nuestro alcance y llegar a lugares a los que no podríamos llegar por nuestra cuenta, y representa el legado y los objetivos de la plataforma Now. No puedo esperar a ver los avances en innovación continua que lograremos juntos para poder ayudar a las empresas a tener éxito en la era de los negocios digitales».

Funcionalidades de Boomi DataHub Command Center:

Una única fuente de gobernanza de datos. Combina las principales funciones de gestión de datos de Boomi DataHub con los flujos de trabajo de ServiceNow, sin necesidad de contar con una licencia independiente de ServiceNow. Este enfoque integrado unifica la gobernanza y automatiza los procesos clave, reduciendo así los obstáculos que impiden una adopción generalizada.

Visualización dinámica. Cuenta con tableros interactivos en tiempo real para explorar los datos. Tanto los usuarios empresariales como los usuarios técnicos pueden aplicar filtros rápidamente, identificar patrones y aislar anomalías para optimizar la toma de decisiones basada en datos.

Trazabilidad de extremo a extremo. Permite contar con un registro transparente del flujo de datos desde el origen hasta la transformación. La vinculación de fuentes y el seguimiento de resolución de casos preservan una cadena de custodia auditable, mientras que las sólidas reglas de validación ayudan a que los sectores regulados garanticen el cumplimiento y la integridad.

Metadatos históricos y compatibilidad con IA. Realiza un seguimiento de la evolución de los datos para descubrir tendencias y problemas de calidad persistentes. Un gran contexto histórico, combinado con datos estandarizados de alta calidad, constituye una base fundamental para la inteligencia artificial (IA) fiable y la analítica avanzada. Al garantizar datos limpios, coherentes y bien gestionados, Boomi DataHub Command Center reduce las complejidades y los riesgos de la adopción de la IA, lo que permite desarrollar modelos más precisos y obtener información estratégica accionable.

Acerca de Boomi

Boomi, la empresa líder en integración y automatización inteligentes, ayuda a organizaciones de todo el mundo a automatizar y agilizar procesos críticos para conseguir sus objetivos empresariales más rápidamente. A través de la utilización de las capacidades avanzadas de IA, la plataforma empresarial Boomi conecta sistemas a la perfección y gestiona los flujos de datos con gestión de API, integración, gestión de datos y orquestación de IA en una solución integral. Con más de 23 000 clientes en todo el mundo y una red en rápida expansión de más de 800 socios, Boomi está revolucionando la forma en que las empresas de todos los tamaños alcanzan la agilidad empresarial y la excelencia operativa. Para obtener más información, visite boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la "B" y Boomiverse son marcas comerciales de Boomi, LP o de sus subsidiarias o filiales. Todos los derechos reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

ServiceNow, el logotipo de ServiceNow, Now, Now Platform y otras marcas de ServiceNow son marcas comerciales y/o marcas registradas de ServiceNow, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

_________________________ 1 Informe «Put The Business Back In Your Data Management Business Case», Forrester Research Inc., 12 de febrero de 2025.

