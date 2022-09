Boomi nombra a Mark Fields para integrar el Directorio

CHESTERBROOK, Pensilvania.--(BUSINESS WIRE)--sep. 27, 2022--

Boomi‚ĄĘ, l√≠der en conectividad y automatizaci√≥n inteligente, ha anunciado hoy el nombramiento del ex director general de Ford Motor Company, Mark Fields, como miembro independiente y no ejecutivo de su Directorio.

"A medida que Boomi contin√ļa con su crecimiento mete√≥rico, estamos entusiasmados de poder atraer a l√≠deres codiciados para que se unan a nuestra misi√≥n de hacer del mundo un lugar mejor, conectando a todos con todo, en cualquier lugar", coment√≥ David Meredith, director general de Boomi. "La excepcional trayectoria de Mark como l√≠der, asesor y visionario, sumada a nuestra galardonada tecnolog√≠a e innovaci√≥n, ayuda a posicionar a Boomi para ofrecerles resultados superiores a muchos m√°s clientes".

Mark Fields Habiendo sido director general de Ford Motor Company, Fields aporta tres d√©cadas de experiencia en la promoci√≥n y conducci√≥n de iniciativas de innovaci√≥n y transformaci√≥n empresarial en empresas p√ļblicas multimillonarias, as√≠ como en organizaciones tecnol√≥gicas respaldadas por capital privado. Hasta hace poco fue director general interino de Hertz y actualmente forma parte de los directorios de Hertz, Qualcomm, Tanium y Planview. Como asesor principal de TPG Capital, Fields es licenciado en econom√≠a por la Universidad de Rutgers y tiene un MBA de la Facultad de Econom√≠a para Graduados de Harvard.

"Desde los continuos problemas de la cadena de suministro hasta el aumento exponencial de las aplicaciones y los datos empresariales, estamos registrando una creciente demanda de integraci√≥n y automatizaci√≥n inteligente", asegur√≥ Fields. "Boomi tiene una capacidad √ļnica e inigualable para resolver los desaf√≠os empresariales m√°s complejos de nuestro tiempo y estoy encantado de sumarme a este equipo en su trayectoria de crecimiento".

El anuncio de Fields sigue r√°pidamente al nombramiento de Larry Quinlan, ex director de inform√°tica de Deloitte, como miembro del Directorio de Boomi, aportando m√°s de 60 a√Īos de experiencia combinada liderando la estrategia y las operaciones tecnol√≥gicas en diversas empresas de la lista Fortune 500 y organizaciones tecnol√≥gicas sumamente pujantes. Como asesores de prestigio, Quinlan y Fields ayudar√°n a guiar a Boomi en su pr√≥xima fase, impulsada por su reciente lanzamiento como empresa independiente respaldada por las principales firmas de capital privado, Francisco Partners y TPG, en una transacci√≥n valuada en 4.000 millones de d√≥lares.

Habiendo sido nombrada una de las empresas privadas más pujantes de Estados Unidos en la lista de Inc. 5000 2022, Boomi acaba de establecer un récord en la industria por tener la clientela más amplia entre los proveedores de servicios de plataforma de integración, incorporó líderes de primer nivel y sigue ampliando su impronta mundial.

Boomi ha sido galadoranada con numerosos premios por la excelencia de sus productos y su cultura, habiendo sido incluida en lista de los mejores lugares para trabajar de Inc. Magazine, merecido dos premios Comparably por tener los mejores directores generales para la diversidad y a la mejor empresa para el crecimiento profesional y dos premios internacionales Stevie¬ģ a la Compa√Ī√≠a del A√Īo y a la innovaci√≥n en productos, entre otros.

Boomi has been positioned as a Leader in the Gartner¬ģ Magic Quadrant‚ĄĘ for Enterprise Integration Platform as a Service (EiPaaS) for eight consecutive years.

Como empresa de software como servicio (SaaS) l√≠der en su categor√≠a, Boomi cuenta con una creciente comunidad de usuarios de m√°s de 100.000 miembros y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio de la plataforma de integraci√≥n como servicio (iPaaS). La empresa ostenta una red mundial compuesta por cerca de 800 socios, entre ellos, Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake y se asocia con los mayores proveedores de servicios de nube hyperscaler, incluyendo Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros. A medida que la demanda empresarial de soluciones de conectividad digital, integraci√≥n y automatizaci√≥n inteligente sigue creciendo, Boomi contin√ļa escalando r√°pidamente.

Acerca de Boomi Boomi apunta a mejorar el mundo al conectar a todos con todo, en cualquier lugar. Habiendo sido el pionero de la plataforma de integración en la nube como servicio (iPaaS) y ahora una empresa de software como servicio (SaaS) líder en su categoría, Boomi presume de tener la mayor clientela entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial compuesta por casi 800 socios, entre ellos, Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP, Snowflake, Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft. Las organizaciones mundiales recurren a la plataforma galardonada de Boomi para descubrir, gestionar y coordinar los datos, al tiempo que conectan aplicaciones, procesos y personas para obtener resultados mejores y con más celeridad. Para más información, visite http://www.boomi.com.

