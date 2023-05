Boomi nombra a Megan Barbier como directora de recursos humanos

CHESTERBROOK, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--may. 31, 2023--

Boomi‚ĄĘ, l√≠der en automatizaci√≥n y conectividad inteligente, anunci√≥ hoy el nombramiento de Megan Barbier como directora de recursos humanos. En esta funci√≥n, ser√° responsable de la creaci√≥n de valor a trav√©s de la construcci√≥n y la ejecuci√≥n de la estrategia de capital humano global de la empresa.

"Boomi experiment√≥ un s√≥lido primer a√Īo como empresa independiente, jalonado por varios hitos como nuevos contratos, un robusto crecimiento de los ingresos recurrentes anuales (ARR) y un permanente reconocimiento de la industria‚ÄĚ, se√Īal√≥ Steve Lucas, director ejecutivo de Boomi. ‚ÄúNos complace darle la bienvenida a Megan a Boomi, en un contexto donde seguimos acelerando nuestro crecimiento sin perder el foco en ofrecer uno de los mejores lugares de trabajo para los individuos m√°s talentosos en el mercado laboral actual. Megan aporta su experiencia de clase mundial como l√≠der global de estrategia e innovaci√≥n, adem√°s de sus demostrados antecedentes de traducir la visi√≥n de una empresa en rentabilidad, crecimiento y compromiso de los empleados‚ÄĚ.

"Boomi es un l√≠der de la industria con un gran nivel de reconocimiento no solo por la excelencia de sus productos, sino tambi√©n por su galardonada cultura, orientada a hacer del mundo un mejor lugar conectando a todos y a todo, en todos lados‚ÄĚ, agreg√≥ Barbier. ‚ÄúBoomi es un ejemplo de mi pasi√≥n por crear un ambiente de trabajo emp√°tico, comprensivo, inclusivo y orientado a objetivos. No veo la hora de ayudar a llevar a esta empresa a un futuro que, en mi opini√≥n, ser√° a√ļn m√°s brillante‚ÄĚ.

Barbier posee m√°s de 20 a√Īos de experiencia en liderazgo de RR. HH. en organizaciones emergentes y de gran escala. Recientemente, Barbier se desempe√Ī√≥ como vicepresidenta global de personal y cultura en Jumio, donde lider√≥ el equipo en un periodo de alto crecimiento, escal√≥ sus operaciones corporativas y de movimiento de talentos y lanz√≥ importantes iniciativas culturales que transformaron a la empresa en uno de los mejores empleadores de su clase.

Antes de trabajar en Jumio, Barbier fue vicepresidenta de operaciones de personal en Wrike, donde escal√≥ al equipo en un periodo de hipercrecimiento, lanz√≥ capacitaciones globales y fue catalizadora de cambios en la transici√≥n de la empresa a la cartera de Vista Equity. Tambi√©n se desempe√Ī√≥ en distintos puestos dentro de Bosch, entre ellos l√≠der de RR. HH. globales en la divisi√≥n de tecnolog√≠a de salud y asesora de liderazgo de fusiones y adquisiciones para las divisiones de Am√©rica del Norte de la empresa.

Barbier posee una maestría en administración de empresas de la Universidad Loyola Marymount y una licenciatura de la Universidad de Santa Clara. Además, ha completado el programa Women in Governance en UCLA.

El nombramiento de Barbier se produce en el marco de la incorporación de varios nuevos ejecutivos al equipo de líderes de Boomi, entre ellos:

Como pionera de la plataforma de integración nativa de la nube como servicio (iPaaS), Boomi celebra el hecho de contar con la base de clientes más grande entre los proveedores de plataformas de integración. Se trata de una pujante comunidad con más de 100.000 miembros y uno de los abanicos más grandes de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio de iPaaS. La empresa posee una red de socios en todo el mundo, entre ellos Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake, además de trabajar con los proveedores de servicios de nube a hiperescala más grande del mundo, como Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros.

Boomi fue incluida en los listados Deloitte Technology Fast 500‚ĄĘ y Inc. 5000 como una de las empresas m√°s innovadoras y de crecimiento m√°s r√°pido en los Estados Unidos y acaba de ser distinguida en la lista ‚Äú Hot Companies to Watch in 2023 ‚ÄĚ de Nucleus Research. Adem√°s, la empresa obtuvo numerosos premios como empleador favorito, incluida su menci√≥n como uno de los Mejores lugares para trabajar de Inc. Magazine y un premio Comparably como Mejor empresa para el desarrollo profesional. Adicionalmente, Boomi gan√≥ tres premios Stevie¬ģ internacionales, en las categor√≠as Empresa del a√Īo (durante dos a√Īos consecutivos) e Innovaci√≥n de producto, el premioGoldGlobee¬ģ en la categor√≠a Plataforma como servicio (PaaS), el premio Merit en la categor√≠a Servicios de nube, y el premio Stratus como L√≠der global en computaci√≥n de nube 2022. Tambi√©n recibi√≥ la prestigiosa calificaci√≥n de 5 estrellas en la Gu√≠a del programa para socios de CRN durante dos a√Īos consecutivos.

Acerca de Boomi: Boomi tiene la misión de hacer del mundo un mejor lugar conectando a todos y a todo, en todos lados. Pionera en plataformas de integración de nube como servicio (iPaaS), y ahora en su rol de empresa líder en la categoría de software global como servicio (SaaS), Boomi posee la base de clientes más grande entre los proveedores de plataformas de integración, además de una red mundial compuesta por aproximadamente 800 socios, entre ellos Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake. Las organizaciones globales eligen la galardonada plataforma Boomi para descubrir, gestionar y orquestar datos, además de conectar aplicaciones, procesos y personas para obtener resultados más eficaces y rápidos. Más información en http://www.boomi.com.

¬© 2023 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la ‚ÄėB‚Äô y Boomiverse son marcas comerciales de Boomi, LP o sus subsidiarias o filiales. Reservados todos los derechos. El resto de los nombres y las marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos due√Īos.

