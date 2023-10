CHESTERBROOK, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--oct. 4, 2023--

Boomi™, líder en automatización y conectividad inteligente, anunció hoy en la cumbre para socios de Boomi en Silicon Valley un nuevo programa de socios de Boomi para proveedores de software, que ofrece una forma acelerada de comercializar Boomi, interactuar con los clientes y ampliar las actividades comerciales. El nuevo programa presenta varios paquetes de integración preconfigurados y estructurados para facilitar la entrada al mercado y generar valor rápidamente para los socios.

“Siempre buscamos formas de servir mejor a nuestros socios y, en este sentido, es un verdadero placer presentar un programa mejorado para ayudar a los proveedores de software a generar valor adicional”, señaló Dan McAllister, vicepresidente senior de alianzas y canales globales de Boomi. “Hemos diseñado cuidadosamente el programa para ayudar a los proveedores a establecer nuevas conexiones con sus clientes y ofrecer integraciones listas y fáciles de usar, lo que les permitirá mejorar más fácilmente sus ofertas y acelerar el crecimiento.”

Nuevas OEM Editions de Boomi

Boomi implementó varios cambios importantes en el programa. Entre ellos, incluyó tres nuevas opciones de oferta OEM que permiten la entrega de integraciones prediseñadas directamente dentro de la aplicación o solución de los proveedores de software. Los socios pueden elegir Edition que mejor se adapte a sus necesidades. Cada Edition utiliza Boomi Spaces para proporcionar a los clientes un portal de autoservicio simplificado que permite configurar integraciones, sin necesidad de experiencia. Además, las nuevas ediciones OEM brindan a los socios mayores niveles de soporte y personalización de la marca, al tiempo que reducen los costos de desarrollo y mejoran la eficiencia de comercialización.

Boomi también presentó Reseller Editions para proveedores de software que desean satisfacer las necesidades de integración de sus clientes con una solución completa de extremo a extremo. Con la reventa de la plataforma Boomi, los proveedores pueden integrar sus propias aplicaciones con cualquier elemento en los entornos de sus clientes, con un mínimo de tiempo y recursos. Con Reseller Edition, Boomi vende conjuntamente con el socio y brinda soporte de primer nivel al cliente, brindando una experiencia de integración más fluida.

“Gracias a nuestra asociación estratégica con Boomi, PortaOne pudo ayudar a la empresa de telecomunicaciones ECN, con sede en Sudáfrica, a mejorar la forma en que su sistema ERP sincronizaba los datos con nuestra solución PortaBilling y a acelerar la ruta al mercado para todo el proyecto de aproximadamente 6 meses a finalización en sólo 2 meses”, señaló Klaus Haertel, director de canales globales y alianzas de PortaOne. “Valoramos el enfoque y el apoyo de Boomi a sus socios, y nos complace ver estas mejoras del programa diseñadas para que empresas como la nuestra obtengan valor con la plataforma Boomi aún más rápido y fácilmente”.

Como empresa SaaS global líder en su categoría, Boomi ofrece soluciones de automatización inteligente de extremo a extremo que permiten a las organizaciones digitales modernas acelerar los resultados comerciales. La empresa atiende a aproximadamente 20 000 clientes, tiene una red mundial de aproximadamente 800 socios, y trabaja con los mayores proveedores de servicios en la nube hiperescaladores.

Recientemente, Boomi quedó incluida en las listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como una de las empresas de tecnología más innovadoras y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, y posicionada como líder en el Gartner® Magic Quadrant™ por la integración de software como servicio (iPaaS), a nivel mundial por novena vez consecutiva; posicionada como Líder en la IDC MarketScape: Worldwide Cloud Integration Software and Services (iPaaS) 2023 Vendor Assessment; y nombrado Strong Performer en Forrester Wave™: Integration Platforms As A Service, tercer trimestre de 2023. Boomi también recibió la prestigiosa calificación de 5 estrellas durante dos años consecutivos en la Guía del programa de socios de CRN, una lista definitiva de los programas más destacados de proveedores de tecnología líderes en la industria que brindan productos innovadores y servicios flexibles a través del canal de TI.

Únase al programa para socios Boomi Partner Program u obtenga más información en Boomi.com/partners/.

Acerca de Boomi

Boomi se ha propuesto hacer del mundo un lugar mejor, conectando a todos con todo, en cualquier lugar. Boomi es pionera de la plataforma de integración como servicio (iPaaS) con tecnología en la nube y ahora ya es líder mundial en su categoría de software como servicio (SaaS); además, cuenta con la mayor clientela entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de casi 800 socios entre los que se destacan Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake. Las empresas de todo el mundo recurren a la plataforma galardonada de Boomi para descubrir, gestionar y coordinar sus datos, al tiempo que conectan a las aplicaciones, los procesos y las personas para lograr resultados mejores y más rápidos. Para obtener más información, visite https://boomi.com.

