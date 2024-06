Boomi publica investigación y revela que la componibilidad es fundamental para superar los desafíos de los sistemas heredados en las empresas

CONSHOHOCKEN, Pensilvania.--(BUSINESS WIRE)--jun. 13, 2024--

Boomi ™, líder de integración y automatización inteligente, anunció hoy las conclusiones de un nuevo estudio global. 1 El IDC InfoBrief, patrocinado por IFS y Boomi, dio a conocer que el envejecimiento, los sistemas monolíticos y la falta de comprensión tecnológica a nivel ejecutivo limitan la agilidad organizativa y la capacidad de respuesta a las interrupciones. Asimismo, la investigación detectó que tener una estrategia componible es clave para que las organizaciones superen estos desafíos.

Para este estudio, se encuestó a más de 1.000 directivos de 12 países de Europa, Norteamérica, Oriente Medio, África y Asia y el Pacífico. Se descubrió que las plataformas tecnológicas heredadas y la falta de familiaridad con la función esencial que desempeñan las interfaces de programación de las aplicaciones (API) y la componibilidad a la hora de aprovechar los datos empresariales se combinan para obstaculizar las perspectivas y la transformación.

Los riesgos ampliamente reconocidos que implica no hacer la transición a las aplicaciones componibles se han hecho incluso más acuciantes en el contexto de los actuales trastornos nacionales e internacionales. Los diversos acontecimientos recientes, en particular, el Brexit, los problemas mundiales y la escalada de la crisis del costo de la vida han puesto de manifiesto las deficiencias de las tecnologías obsoletas.

Si bien la mayoría de las empresas considera que han podido resistido los últimos tres años de disrupción, los líderes informan de que los desequilibrios del capital circulante y los inventarios (56%), la volatilidad de la demanda (53%) y la imprevisibilidad de las cadenas de suministro (48%) han sido sus principales desafíos. Por otro lado, los encuestados también señalaron las aplicaciones heredadas (60%), la falta de integración (48%) y las aplicaciones inflexibles o monolíticas (43%) como obstáculos para superar estos desafíos, lo cual perjudica la eficacia con la que pueden mitigar los riesgos.

Asimismo, la investigación encontró que las empresas están sufriendo las consecuencias de tener plataformas tecnológicas obsoletas, con informes de visibilidad limitada de los procesos operativos (24%) y escasa colaboración interna (18%). Estos resultados sugieren que las empresas tienen dificultades para utilizar sus datos en la planificación a largo plazo, lo cual dificulta la agilidad empresarial y la capacidad de responder con eficacia a las perturbaciones futuras.

Dado que más de dos quintas partes (41%) de las organizaciones carecen de una estrategia componible, el riesgo de que haya estancamiento y una deuda técnica creciente resulta evidente. Si bien el 70% de los directivos con responsabilidades funcionales y de negocio comprende bien el valor de una arquitectura componible, los profesionales del Directorio están rezagados en su comprensión: apenas el 19% tiene claro el valor que genera la componibilidad. Esta brecha entre los ejecutivos de nivel jerárquico apunta a la necesidad de implementar capacitación y de argumentos empresariales más claros que destaquen el valor de la componibilidad a corto, medio y largo plazo.

"Esta investigación les transmite un mensaje claro a los ejecutivos, es decir, que para seguir siendo competitivos, aumentar la agilidad e impulsar la productividad en todo su negocio, la componibilidad es crucial", señaló Ed Macosky, director de Producto y Tecnología de Boomi. La velocidad para obtener valor requiere una base de datos sólida y una estrategia de nube madura como requisitos previos a la adopción de otras tecnologías avanzadas".

Resulta alentador que el 89% de los encuestados identificara la innovación impulsada por API como un componente fundamental en la componibilidad: más de la mitad de ellos (51%) destacó la importancia de una integración perfecta entre los flujos de trabajo de procesos y el 37%, la importancia de las soluciones de plataforma única. Además de destacar la función esencial de las API en la creación de sistemas empresariales adaptables y flexibles, estos resultados respaldan la idea de que el futuro de las aplicaciones empresariales es componible.

En cuanto a las preferencias tecnológicas, las API lideran la lista: un 82% de los encuestados destaca su importancia, seguidas de la inteligencia artificial (45%) y el aprendizaje automático (40%). La investigación subrayó que la cadena de suministro (51%), las compras (47%) y la atención y el servicio técnico al cliente (40%) son las principales áreas en las que las organizaciones consideran que se beneficiarían de la componibilidad de las aplicaciones.

A pesar de haber reconocido la importancia de la componibilidad, los desafíos identificados en la investigación destacan la necesidad de una mayor coordinación organizativa y claridad en la dirección tecnológica para aprovechar plenamente las ventajas de una arquitectura componible, en la que las API desempeñan un papel fundamental.

No obstante, los datos de la encuesta revelan una tendencia significativa a invertir en componer los flujos de trabajo con diversos productos mediante las API. El 22% de los encuestados afirma estar aplicando activamente este método, lo que refleja un movimiento estratégico hacia el aprovechamiento de las API para integrar diversos sistemas y aplicaciones, con el fin de mejorar la eficiencia.

Finalmente, Macosky concluyó: "Es probable que la inercia en la adopción de la nube o la falta de una estrategia clara de componibilidad les impidan a las empresas aprovechar todo el valor de la IA y la tecnología de aprendizaje automático. Ahora, el desafío para las organizaciones es obtener valor de manera generalizada. Pero para eso, deben superar barreras considerables, en particular, la falta de comprensión del valor de la componibilidad a nivel ejecutivo y el progreso insuficiente en el traslado a la nube. Por lo tanto, no debería sorprendernos que el director de informática y el director de tecnología sean los principales impulsores de la componibilidad".

