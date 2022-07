Boomi recibe el premio a Mejor CEO por Diversidad y Mejor Empresa por Crecimiento profesional, y queda posicionada entre las 50 principales empresas

CHESTERBROOK, Pa.--(BUSINESS WIRE)--jul. 19, 2022--

BoomiTM, el líder en conectividad y automatización inteligente, hoy ostenta dos premios de Comparably, plataforma líder de cultura empresarial y reputación de marca, en la categoría más amplia de empresa junto con otros galardonados en 2022 como Microsoft, Adobe, IBM, Uber y SADA. Gracias a este premio al Mejor CEO por Diversidad y Mejor Empresa por Crecimiento profesional, otorgados en base a los comentarios anónimos de más de 1700 empleados en todo el mundo, Boomi se posiciona entre las 50 empresas más relevantes por sus compromisos y logros en lo que respecta a diversidad y mejora profesional.

‚ÄúEn Comparably, premiamos la transparencia en el lugar de trabajo‚ÄĚ, afirm√≥ Jason Nazar, cofundador y CEO de Comparably. ‚ÄúEstos premios fomentan que los empleados tengan voz para compartir su visi√≥n personal sobre la cultura de la empresa, para as√≠ premiar y destacar empresas como Boomi, que hacen un gran trabajo y se esfuerzan para que sus empleados sean exitosos‚ÄĚ.

Comparably seleccion√≥ a los ganadores tras evaluar 15 millones de calificaciones an√≥nimas de empleados a lo largo de 70 000 empresas de renombre. Los empleados de Boomi calificaron de forma muy positiva las oportunidades de desarrollo profesional, como lograr un avance significativo en sus carreras, la mentor√≠a y las cr√≠ticas constructivas; as√≠, Boomi logr√≥ un reconocimiento dentro de las Mejores Empresas para el Crecimiento Profesional. Para otorgar el premio a Mejor CEO por Diversidad a Boomi, Comparably evalu√≥ c√≥mo califican a Meredith los empleados de color de Boomi. El premio de 2022 para Meredith representa el segundo a√Īo consecutivo que recibe esta importante distinci√≥n.

‚ÄúComo empresa l√≠der de software como servicio (SaaS) de gran crecimiento, Boomi aspira a crear y sostener una experiencia de primer nivel para sus empleados‚ÄĚ, explic√≥ Shawn Maurice, Director de Recursos Humanos de Boomi. ‚ÄúHonramos nuestro mantra de ‚Äėcontratar buenas personas‚Äô y nuestros valores centrales y √ļnicos de Ir m√°s all√°, Apoyarnos entre todos, Crear grandes cosas, Hacernos cargo y Generar confianza. En s√≠, el √©xito de Boomi est√° en las manos de los miembros de cada equipo, y priorizamos crear y nutrir un entorno que acompa√Īa su crecimiento y bienestar, as√≠ como fomentar que sean arriesgados y descubran soluciones innovadoras para los desaf√≠os. Estos premios validan la gran cultura corporativa de Boomi mientras seguimos invirtiendo en nuestra gente‚ÄĚ.

Como pionera y líder de las empresas de plataforma de integración como servicio (iPaaS), Boomi recientemente superó los 20 000 clientes, para convertirse así en el mayor proveedor de iPaaS de la industria. La empresa cuenta con una creciente comunidad de usuarios de más de 100 000 miembros, una red mundial de más de 800 socios y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el espacio iPaaS. La plataforma de bajo código de Boomi ayuda a las organizaciones de todos los sectores a conectar aplicaciones de datos, agilizar los flujos de trabajo y ofrecer experiencias de cliente más integradas.

Boomi se ha posicionado como L√≠der en el Gartner¬ģ Magic Quadrant‚ĄĘ para la plataforma de integraci√≥n empresarial como servicio (EiPaaS) durante ocho a√Īos consecutivos.

La empresa ha recibido recientemente el premio Gold Globee¬ģ Award en la categor√≠a de plataforma como servicio (PaaS) y ha obtenido numerosos premios por ser un empleador favorito, como su posicionamiento en la lista de mejores lugares de trabajo de Inc. Magazine.

Exención de responsabilidad de Gartner: Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29 de septiembre de 2021.

Gartner no promociona a ning√ļn proveedor, producto o servicio incluido en sus publicaciones de investigaci√≥n, ni aconseja a los usuarios de tecnolog√≠a seleccionar solo aquellos proveedores con las m√°ximas calificaciones u otra designaci√≥n. Las publicaciones de investigaci√≥n de Gartner consisten en las opiniones de la organizaci√≥n de investigaci√≥n de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner no se hace responsable de ninguna garant√≠a, expl√≠cita o impl√≠cita, con respecto a esta investigaci√≥n, incluida cualquier garant√≠a de comerciabilidad o idoneidad para un prop√≥sito particular. GARTNER y Magic Quadrant son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en EE. UU. e internacionalmente y se usan en este comunicado con permiso. Todos los derechos reservados. Nota: Boomi fue reconocida como Dell Boomi desde 2014 a 2019.

Acerca de Boomi Boomi conecta instantáneamente a todos con todo, desde cualquier lugar, con su plataforma nativa en la nube, unificada, abierta e inteligente. Más de 20 000 clientes de todo el mundo confían en la plataforma de integración como servicio (iPaaS) de Boomi, por su velocidad, facilidad de uso y menor coste total de propiedad. Como pionera en impulsar el uso inteligente de los datos, la visión de Boomi es hacer que los clientes y socios descubran, gestionen y orquesten sus datos de manera rápida y fácil, a la vez que conectan aplicaciones, procesos y personas para lograr resultados mejores y más rápidos. Para obtener más información, visite http://www.boomi.com.

Acerca de Comparably Comparably es una plataforma l√≠der de cultura empresarial y reputaci√≥n de marca que cuenta con m√°s de 15 millones de calificaciones an√≥nimas de empleados a lo largo de 70 000 empresas de renombre. Gracias a que presenta el caudal de informaci√≥n m√°s amplio sobre 20 categor√≠as diferentes del lugar de trabajo de organizaciones peque√Īas, medianas y grandes ‚Äďen base a g√©nero, etnicidad, edad, experiencia, industria, ubicaci√≥n, formaci√≥n‚Äď es una de las plataformas SaaS m√°s utilizadas para el posicionamiento de empleadores y es tambi√©n un sitio de terceros confiable para estimar la cultura corporativa y las compensaciones. Para obtener m√°s informaci√≥n sobre los estudios de Comparably y los Premios anuales de los Mejores lugares para trabajar, visite Comparably News.

Acerca de los Premios Comparably Los Premios Comparably son un acontecimiento anual que destaca las mejores empresas y CEO a partir de 16 categor√≠as diferentes de cultura corporativa a lo largo del a√Īo. Desde su lanzamiento a fines de 2017, estos premios se han basado exclusivamente en los comentarios de los empleados que califican an√≥nimamente a sus empleadores en Comparably.com respecto al desempe√Īo de los √ļltimos 12 meses. Los empleados responden preguntas estructuradas (para elegir s√≠/no, verdadero/falso, escalas del 1 al 10 y formato de opci√≥n m√ļltiple) sobre 16 temas diferentes relacionados con el lugar de trabajo. Cada respuesta luego recibe un puntaje num√©rico y se comparan las empresas de escala similar. El conjunto de datos final que determina a los ganadores abarca m√°s de 15 millones de calificaciones a lo largo de 70 000 empresas.

