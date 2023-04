Boomi sigue creciendo en todo el mundo con su expansión a Vancouver, Columbia Británica

VANCOUVER (Columbia Británica) y CHESTERBROOK (Pensilvania)--(BUSINESS WIRE)--abr. 24, 2023--

BoomiTM, líder en conectividad inteligente y automatización, acaba de anunciar que amplía su presencia mundial con la apertura de oficinas en Canadá. Boomi establecerá un Centro de Excelencia en Vancouver (Columbia Británica) para apoyar las funciones empresariales estratégicas, incluidas las ventas y el desarrollo empresarial. Con esta expansión en Vancouver, Boomi aprovechará la mano de obra local altamente calificada, ya que su objetivo es incorporar de inmediato a 80 miembros del equipo fundacional y crecer exponencialmente en los próximos meses y años. La empresa tiene como meta conseguir un impacto a corto plazo de 20 millones de dólares en la economía local, con una expansión significativa en los próximos años que, previsiblemente, superará los 100 millones de dólares.

«Siempre es un placer que las principales empresas elijan Canadá para ampliar sus operaciones, por lo que nos complace dar la bienvenida a Boomi a Vancouver y a las oportunidades que aportan a nuestra industria tecnológica local», comenta el Honorable François-Philippe Champagne, ministro de Innovación, Ciencia e Industria. «Canadá es un destino de preferencia para la inversión de empresas tecnológicas líderes como Boomi. Con su expansión, demuestran el trabajo del talento tecnológico canadiense y el próspero ecosistema de tecnología digital de Vancouver».

Boomi ofrece soluciones integrales de automatización inteligente con las que las organizaciones modernas y digitales pueden acelerar los resultados empresariales con la rapidez, productividad, flexibilidad y conectividad necesarias. La empresa presta servicio a aproximadamente 20 000 clientes en más de 70 países, entre los que se incluyen marcas reconocidas a nivel mundial como AT&T, LinkedIn, Moderna y Sky, así como socios y clientes locales canadienses como Deloitte Canada, Canadian Pacific Railway y Ritchie Bros. Auctioneers.

«Desde hace más de 5 años, Deloitte mantiene una alianza con Boomi y ha sido testigo del fuerte crecimiento y expansión de la compañía a nivel mundial», declaró Morgan Arndt de Deloitte Canada. «Nos satisface comprobar que Boomi está estableciendo una mayor presencia en Canadá, para apoyar este importante mercado. A medida que las empresas de Vancouver y de otras regiones continúan sus procesos de transformación digital, la necesidad de conectar e integrar sus aplicaciones y datos de manera inteligente es mayor que nunca. Por ello, estamos orgullosos de trabajar con Boomi y llevar estas capacidades a Canadá».

El nuevo Centro de Excelencia de Boomi, que estará ubicado en el centro de Vancouver, aprovechará y ampliará el talento ejecutivo local de la región, que aporta su experiencia en organizaciones tecnológicas líderes como Crystal Decisions, Business Objects, SAP y Google. Boomi anunció recientemente nombramientos ejecutivos con responsabilidades globales que trabajarán desde esta región, como el director comercial, Greg Wolfe; la directora de marketing, Alison Biggan; el director de Estrategia, Rahim Bhatia; y el vicepresidente de Mercado comercial global, Troy Anderson, que estará al frente de la oficina de Vancouver.

«Estamos encantados de contar con Boomi en Vancouver como nuevo miembro del sector tecnológico en plena expansión de nuestra ciudad», declaró el alcalde de Vancouver, Ken Sim. «La decisión de Boomi de traer aquí puestos de trabajo e inversiones demuestra aún más el crecimiento de Vancouver como centro mundial de la tecnología y la innovación».

«Boomi es una incorporación deseada al próspero ecosistema tecnológico de Columbia Británica. La tecnología es uno de los sectores de más rápido crecimiento de esta provincia, con más de 11 000 empresas que emplean a más de 131 000 personas», declaró Brenda Bailey, ministra de Trabajo, Desarrollo Económico e Innovación. «El sector tecnológico ocupa un lugar central en nuestro Plan Económico StrongerBC, que incluye una gran expansión de la educación tecnológica, con 2900 nuevas plazas de tecnología en instituciones de enseñanza terciaria que darán lugar a 1000 nuevos tecnólogos al año. Boomi brindará una gran oportunidad a los trabajadores de la tecnología de clase mundial de Columbia Británica para entrar en el polifacético campo de la integración inteligente y la automatización».

«Esta expansión es una excelente oportunidad para que Boomi aproveche la reserva de talento en una ciudad pujante y dinámica que abraza la innovación y la tecnología», explica el director ejecutivo de Boomi, Steve Lucas. «Después de haber trabajado codo con codo con muchos líderes tecnológicos en el área de Vancouver, y con nuestro compromiso de proporcionar soluciones de integración y automatización punteras en el sector, estamos ansiosos por llevar nuestra experiencia a Canadá y contribuir a la floreciente comunidad tecnológica de la región».

Esta noticia se suma a otros dos anuncios de crecimiento de Boomi. La empresa ha anunciado que va a duplicar su plantilla actual de ingenieros y técnicos con la apertura de una oficina específica en Bangalore (India) y el aumento de la inversión en Japón para satisfacer la creciente demanda mundial de sus soluciones de primer nivel.

Como pionero de la plataforma de integración como servicio (iPaaS) nativa de la nube, Boomi cuenta con la mayor clientela entre los proveedores de plataformas de integración, una creciente comunidad de más de 100 000 miembros; y uno de los mayores conjuntos de integradores de sistemas globales (GSI) en el ámbito de iPaaS. La empresa cuenta con una red mundial de socios, como Accenture, Deloitte, SAP y Snowflake, y trabaja con los mayores proveedores de servicios en la nube de hiperescala como Amazon Web Services, Google y Microsoft, entre otros.

Incluida en las listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como una de las empresas tecnológicas más innovadoras y de más rápido crecimiento de Estados Unidos, Boomi ha aparecido recientemente en la lista de Nucleus Research de « Hot Companies to Watch in 2023 ». La empresa también ha ganado numerosos premios como empleador de elección, incluida su inclusión en la lista de Mejores empresas para trabajar de Inc. Magazine. Boomi también ha sido galardonada a nivel internacional con dos Stevie® Awards, a la Empresa del año y a la Innovación de producto; el Gold Globee® Award en la categoría de Plataforma como Servicio (PaaS); el Merit Award for Technology en la categoría de Servicios en la Nube; el Stratus Award como Líder global en Cloud Computing 2022; y ha obtenido la prestigiosa calificación de 5 estrellas en la Guía de programas de socios de CRN durante dos años consecutivos.

Acerca de Boomi

Boomi tiene por objetivo hacer del mundo un lugar mejor conectando a todos con todo, en cualquier lugar. Boomi, empresa pionera de la plataforma de integración como servicio (iPaaS) basada en la nube y ahora líder en su categoría de software como servicio (SaaS), cuenta con la mayor cartera de clientes entre los proveedores de plataformas de integración y una red mundial de aproximadamente 800 socios, entre los que destacan Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP y Snowflake. En todo el mundo, muchas organizaciones recurren a la galardonada plataforma de Boomi para descubrir, gestionar y organizar datos, al tiempo que conectan aplicaciones, procesos y personas para obtener mejores resultados y con mayor rapidez. Para más información, visite http://www.boomi.com.

© 2023 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la «B» y Boomiverse son marcas comerciales de Boomi, LP, o de sus subsidiarias o filiales. Todos los derechos quedan reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

