Boomi World 2025: acelerando el futuro de la IA, la integración y la empresa conectada

Boomi™, líder en integración y automatización inteligente, se complace en anunciar que del 12 al 15 de mayo de 2025 se celebrará el Boomi World 2025 en Dallas, Texas. Este evento de primer nivel mostrará los últimos avances en integración y automatización impulsadas por IA y reunirá a líderes de la industria, pensadores innovadores y clientes y socios de Boomi para explorar cómo estas tecnologías están remodelando el futuro. Las personas que asistan obtendrán información valiosa sobre cómo romper los silos, agilizar las operaciones y tomar decisiones informadas basadas en datos a través de una serie de sesiones que son magistrales, debates y oportunidades de capacitación práctica.

Boomi World 2025: Accelerating What’s Next in AI, Integration, and the Connected Enterprise

Presentado por la veterana de la industria tecnológica y corresponsal Lisa Martin, Boomi World 2025 contará con oradores de prestigio, como los siguientes:

Tara Davis-Woodhall y Hunter Woodhall, una pareja olímpica poderosa

Paul Fipps, presidente, industrias mundiales y crecimiento estratégico, ServiceNow

Charles Davis, director, datos y análisis, Modern Niagara

Shari Lava, directora sénior, IA y automatización, IDC

Shawn Rogers, director ejecutivo, BARC US

Matt Aslett, director de investigación, análisis y datos, ISG Software Research

Steve Lucas, presidente y director ejecutivo, Boomi

Ed Macosky, jefe de producto y tecnología, Boomi

!

Boomi World 2025 contará con un elenco sin precedentes de oradores y sesiones de trabajo y le ofrecerá a los asistentes un acceso exclusivo a las ideas y la experiencia del equipo ejecutivo de Boomi, líderes de producto, clientes y socios. Durante la conferencia, que estará repleta de acción, los asistentes explorarán el poder transformador de la IA agéntica, echarán un vistazo entre bastidores a la hoja de ruta de los productos Boomi y profundizarán en las aplicaciones reales de gestión de API (APIM), gestión de datos, integración y automatización.

Eventos destacados:

1. Invitados especiales Tara Davis-Woodhall y Hunter Woodhall

Boomi le da la bienvenida a Tara Davis-Woodhall y Hunter Woodhall como oradores invitados especiales.



Tara (25) hizo historia cuando ganó la medalla de oro en salto de longitud en los Juegos Olímpicos de París 2024 y permaneció invicta durante los dos últimos años. Es bicampeona olímpica, número 1 del mundo y se proclamó campeona del mundo en 2024 y campeona nacional de Estados Unidos en 2023 y 2024. Conocida como "la vaquera de América", los emblemáticos sombreros y botas vaqueras de Tara y su personalidad contagiosa la convirtieron en una de las favoritas de los aficionados tanto dentro como fuera del campo. También es entrenadora asistente de atletismo en Kansas State. Como antigua atleta de la División 1 de la NCAA en la Universidad de Texas, Tara fue cuatro veces "All-American", batió dos récords de la NCAA y se ganó el título de batidora de dos récords en la misma semana.



Hunter (25) es tres veces paralímpica y medallista de oro en 2024, y está redefiniendo lo que significa ser atleta y empresaria. Hunter ganó cinco medallas paralímpicas y ostenta el récord estadounidense de los 100 y 400 metros (T62). Nacido con hemimelia fibular, a Hunter le amputaron ambas piernas por debajo de las rodillas a los 11 meses. Desafiando todos los pronósticos, se convirtió en el primer amputado doble en obtener una beca de la División 1 de la NCAA, compitiendo para la Universidad de Arkansas y convirtiéndose en cuatro veces "All-American". 2. Anuncios exclusivos Los asistentes serán los primeros en conocer las últimas actualizaciones de productos y plataformas de Boomi, entre las que se incluyen profundizaciones en la hoja de ruta de productos e iniciativas estratégicas planificadas. Boomi World 2025 contará con anuncios exclusivos que darán forma al futuro de la IA, la gestión de datos, la gestión de API y la integración y automatización. 3. Pre-Conference Training y Partner Summit A partir del 12 de mayo, Boomi World ofrecerá una Pre-Conference Training y cursos de certificación de uno y dos días previos a la conferencia, con sesiones profundas que abarcarán los distintos servicios dentro de Boomi Enterprise Platform, incluida la integración, la arquitectura en tiempo de ejecución, la gestión de API, la gestión de IA y la gestión de datos.



El Boomi Partner Summit que tendrá lugar el 13 de mayo, ofrece a los socios una visión exclusiva del futuro del ecosistema Boomi. Los socios podrán ver en exclusiva los próximos anuncios y podrán acceder a recursos de comercialización que están diseñados para impulsar el crecimiento y ayudar a los clientes a eliminar la complejidad a través de la integración inteligente y la automatización. 4. Más de 50 sesiones Boomi World ofrecerá más de 50 sesiones centradas en la IA, APIM, la gestión de datos y la integración: Las sesiones de IA (inteligencia artificial) cubren la implementación práctica y las posibilidades de la IA empresarial, analizando las capacidades de Boomi AI Studio y cubriendo toda la gama, desde la orquestación y la IA agéntica hasta el trabajo con robots.



Las sesiones de APIM (Gestión de API) están diseñadas para ayudar a los asistentes a controlar el caos de las API, adoptar un enfoque basado en API, prepararse para la IA y alcanzar sus objetivos de transformación digital.



Las sesiones de gestión de datos exploran cómo utilizar datos fiables para impulsar el éxito, muestran las últimas innovaciones en Boomi DataHub y presentan las nuevas capacidades de integración de datos de Boomi luego de la adquisición de Rivery, ( acquisition Rivery ).



Las sesiones de integración presentan historias de éxito reales sobre la integración y la automatización, junto con temas más profundos sobre salud en tiempo de ejecución, DevOps e integración SAP.



Las sesiones sobre plataformas muestran la potencia y versatilidad de la Plataforma Empresarial Boomi y destaca las historias de éxito de los clientes y resalta las capacidades únicas que no se tratan en otros temas centrados en los productos. 5. Oportunidades de trabajo en red Conéctese con líderes del pensamiento tecnológico, profesionales afines, expertos del sector y socios de Boomi durante las sesiones de networking dedicadas. Boomi World 2025 ofrece una plataforma única para fomentar la colaboración, compartir ideas y establecer relaciones valiosas.

Patrocinadores:

Un agradecimiento especial a los socios patrocinadores de Boomi por ayudar a hacer posible Boomi World 2025, entre ellos ServiceNow como patrocinador Pinnacle, y Cognizant e Infosys como patrocinadores Diamond.

Inscripción:

La inscripción está abierta. Asegure su plaza en Boomi World 2025 y visite BoomiWorld.com.

Para participar en la conversación sobre Boomi World en las redes sociales, utilice #BoomiWorld.

Recursos adicionales

YouTube

Acerca de Boomi

Boomi, líder en integración y automatización inteligente, ayuda a organizaciones de todo el mundo a automatizar y agilizar procesos críticos para lograr resultados empresariales con mayor rapidez. Aprovechando las capacidades avanzadas de IA, la Plataforma Empresarial Boomi conecta a la perfección los sistemas y gestiona los flujos de datos con gestión de API, integración, gestión de datos y orquestación de IA en una solución integral. Con más de 23.000 clientes en todo el mundo y una red en rápida expansión de más de 800 socios, Boomi está revolucionando la forma en que las empresas de todos los tamaños logran la agilidad empresarial y la excelencia operativa. Puede obtener más información en boomi.com.

