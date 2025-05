Boomi y AWS anuncian una colaboración estratégica destinada a transformar la integración de la IA empresarial, la automatización y la migración a la nube de SAP

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--may. 14, 2025--

Boomi™, el líder en automatización impulsada por IA, anuncia que acaba de firmar un Acuerdo de Colaboración Estratégica (SCA, por sus siglas en inglés) plurianual con Amazon Web Services (AWS) para ayudar a los clientes a crear, gestionar, monitorear y gobernar agentes de inteligencia artificial (IA) generativa en todas las operaciones de la empresa. Además, el SCA tendrá como objetivo ayudar a los clientes a acelerar las migraciones a SAP de las instalaciones a AWS.

Hoy por hoy, las empresas se enfrentan a una gestión fragmentada de los agentes de IA en múltiples plataformas y entornos, lo que conlleva posibles riesgos para la seguridad e ineficiencias operativas. A medida que se acelera la adopción de agentes de IA, las organizaciones necesitan una forma confiable de monitorear, proteger y optimizar sus inversiones en IA en la totalidad de su panorama tecnológico.

Mediante la integración de Amazon Bedrock (un servicio totalmente gestionado para crear y escalar aplicaciones de IA generativa, incluido el acceso a la selección más amplia de modelos totalmente gestionados de empresas líderes en IA) con Boomi Agent Control Tower, una solución de gestión centralizada para desplegar, monitorear y gobernar agentes de IA en entornos híbridos y multinube, los clientes pueden descubrir, crear y gestionar fácilmente agentes que se ejecutan en sus cuentas de AWS, al tiempo que mantienen la visibilidad y el control sobre los agentes que se ejecutan en otros proveedores de nube o en entornos de terceros. A través de una sola API, Amazon Bedrock proporciona un amplio conjunto de capacidades para crear aplicaciones de IA generativa teniendo en cuenta la seguridad, la privacidad y la IA responsable, lo que incluye la compatibilidad con Model Context Protocol (MCP), un nuevo estándar abierto que permite a los desarrolladores crear conexiones bidireccionales seguras entre sus datos y las herramientas impulsadas por IA. MCP permite a los agentes interpretar y trabajar de forma eficaz con los datos de ERP, cumpliendo al mismo tiempo los requisitos de gobernanza y seguridad de los datos.

«Nuestro Acuerdo de Colaboración Estratégica con AWS llega en un punto de inflexión crítico en el que la adopción de la IA por parte de las empresas requiere un delicado equilibrio entre innovación y gobernanza», señaló Steve Lucas, presidente y director ejecutivo de Boomi. «Al integrar las potentes capacidades de IA generativa de Amazon Bedrock con Agent Control Tower de Boomi, ofrecemos a las organizaciones una visibilidad y un control sin precedentes en todo su ecosistema de IA, al tiempo que aceleramos también sus migraciones de cargas de trabajo SAP críticas a AWS. Esta asociación permite a las empresas escalar con confianza sus iniciativas de IA con la seguridad, el cumplimiento y la excelencia operativa que exige su negocio».

«Gracias al trabajo que hemos realizado con miles de clientes que adoptan la IA generativa, una cosa ha quedado clara: las empresas necesitan soluciones sólidas para implementar, monitorear y gobernar eficazmente los agentes de IA en sus entornos tecnológicos», explicó Rahul Pathak, vicepresidente de Data & AI GTM en AWS. «Amazon Bedrock ofrece a los clientes la posibilidad de elegir la selección más completa de modelos de base y capacidades de gobierno integradas. Cuando se combina esto Agent Control Tower de Boomi, que proporciona visibilidad y control centralizados, los clientes obtienen lo que necesitan para innovar con confianza mientras mantienen la seguridad y el cumplimiento. Con esta colaboración aunamos fortalezas complementarias para que los clientes puedan pasar rápidamente de la prueba de factibilidad a la producción, al tiempo que satisfacen sus requisitos de negocio».

«A medida que ampliamos la automatización basada en IA en todo nuestro negocio, Boomi y AWS son socios esenciales que nos permiten gestionar de forma segura la complejidad y escalar la innovación», declaró Amit Sinha, presidente y cofundador de WorkSpan. «Utilizando las capacidades de integración de Boomi combinadas con la infraestructura de AWS, conectamos sin problemas diversos sistemas, aceleramos las iniciativas de SAP e IA, y mantenemos la visibilidad y el gobierno esenciales en todo nuestro panorama tecnológico, mejorando en gran medida nuestra capacidad de innovar con rapidez y confianza».

La colaboración introducirá varias iniciativas estratégicas conjuntas, entre las que figuran:

(anteriormente Boomi AI Studio), proporciona un gobierno holístico multinube para los agentes de IA. Las organizaciones obtienen visibilidad completa, monitoreo proactivo y control de los agentes de IA de Boomi y de terceros. Esta solución es fundamental para escalar de forma segura las iniciativas de IA a través de entornos de nube locales, públicos o híbridos, ya que reduce la complejidad y garantiza la seguridad y el cumplimiento de nivel empresarial.

Enhanced Agent Designer: el diseñador de agentes de código bajo Agent Designer de Boomi, ahora integrado con Amazon Q index, permite la creación rápida de agentes de IA con una comprensión contextual profunda y una selección de modelos más inteligente. Las empresas pueden crear, entrenar y desplegar agentes inteligentes que aprovechan Amazon Q index para mejorar la relevancia y el rendimiento, y luego gestionarlos a escala a través de la Agent Control Tower multiplataforma de Boomi.

Nuevos conectores nativos de AWS y Boomi paraSAP: como parte de su SCA con AWS, Boomi ha introducido nuevos conectores nativos para AWS Lambda, Amazon Bedrock, Amazon DynamoDB y Amazon Selling Partner Appstore. Se trata de conectores que permiten una integración perfecta a través de los servicios de AWS, admitiendo casos de uso desde la computación sin servidor hasta la IA generativa y el comercio electrónico. Asimismo, como parte de la colaboración más amplia del SCA, Boomi para SAP proporciona integración nativa certificada por SAP que simplifica y acelera la conectividad entre sistemas SAP y no SAP, reduce el tiempo de integración y admite la migración a la nube con modernas capacidades ELT impulsadas por la adquisición de Rivery. Las organizaciones pueden trasladar datos SAP de manera eficiente a cualquier almacén de datos o lago de datos de AWS para habilitar el análisis en tiempo real y la IA. Juntos, Boomi y AWS ayudan a las organizaciones a conectar SAP con aplicaciones que no son de SAP, mover datos sin problemas a la nube e impulsar iniciativas de IA y análisis, lo que maximiza el valor de sus inversiones en tecnología.

Boomi recibe la validación como socio competente en IA generativa de AWS

Boomi también anunció que ha obtenido la competencia en IA generativa de AWS (AWS Generative AI Competency), una especialización que reconoce a Boomi como socio de AWS que ayuda a los clientes y a la red de socios de AWS a impulsar el avance de los servicios, las herramientas y la infraestructura fundamentales para implementar tecnologías de IA generativa. Desde mayo de 2025, esta es la quinta competencia de Boomi en AWS, lo que demuestra el liderazgo de Boomi en la creación de aplicaciones de IA generativa utilizando tecnologías de AWS como Amazon Bedrock, Amazon Q y Amazon SageMaker. Este reconocimiento pone de manifiesto la experiencia probada de Boomi en el campo y las mejores prácticas técnicas, además de permitir a los clientes innovar con confianza con soluciones de IA de próxima generación a escala.

Acerca de Boomi

Boomi, el referente en automatización impulsada por IA, ayuda a organizaciones de todo el mundo a automatizar y agilizar procesos críticos para lograr resultados empresariales de manera más rápida. Aprovechando las capacidades avanzadas de la IA, la Plataforma Empresarial Boomi conecta a la perfección los sistemas y gestiona los flujos de datos con gestión de API, integración, gestión de datos y orquestación de IA en una solución integral. Con más de 23 000 clientes en todo el mundo y una red de más de 800 socios, Boomi está revolucionando la forma en que las empresas de todos los tamaños logran la agilidad empresarial y la excelencia operativa. Descubra más en boomi.com.

