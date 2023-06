Boomi ya está disponible en AWS Marketplace para clientes de automatización inteligente

CHESTERBROOK, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--jun. 27, 2023--

Boomi™, el líder en automatización y conectividad inteligente, anunció hoy que la plataforma Boomi, una solución de plataforma de integración como servicio (iPaaS) líder en su categoría, ya está disponible como solución de automatización inteligente en AWS Marketplace, un catálogo digital con miles de productos de proveedores de software independientes que facilitan el proceso de buscar, probar, comprar e implementar software que funciona con Amazon Web Services (AWS).

Los clientes de AWS pueden acelerar sus iniciativas de automatización mediante una conexión y una integración transparentes de fuentes de datos, aplicaciones y sistemas en toda la empresa, como plataformas de planificación de recursos de la empresa (ERP), gestión de relaciones con los clientes (CRM) y comercio electrónico, tanto de forma local como en la nube gracias a la plataforma de código reducido de Boomi.

Una investigación de Deloitte llegó a la conclusión de que, aunque las organizaciones están madurando gradualmente en sus iniciativas de automatización inteligentes, una mayoría (57 %) sigue muy lejos de obtener resultados ideales. En este sentido, los consultados califican su transformación de automatización con un puntaje de 5 sobre 10 o menos. Los participantes en la encuesta indicaron que los obstáculos más significativos en sus caminos de integración de extremo a extremo incluyen problemas para integrar distintas soluciones (el 62 %) y falta de conocimientos y experiencia (el 55 %).

A medida que la cantidad de aplicaciones, sistemas, nubes y fuentes de datos sigue proliferando, las organizaciones enfrentan mayores desafíos con los silos de datos, la fragmentación de procesos y la gran cantidad de tiempo y el alto costo que se requieren para implementar tecnologías transformadoras. Los clientes de AWS pueden acelerar el tiempo de amortización en sus iniciativas de automatización y transformación digital al acceder a la plataforma nativa de la nube de Boomi en AWS Marketplace. Los profesionales de TI, los desarrolladores, los desarrolladores particulares y los usuarios de línea de negocios con pocos conocimientos técnicos pueden integrar y automatizar de manera rápida y sencilla el flujo de datos entre aplicaciones, sistemas, fuentes de datos y soluciones de proveedores de software independientes en AWS Marketplace.

La plataforma Boomi también ofrece herramientas para mapeo, transformación y validación de datos, además de funcionalidades de monitoreo y análisis para administrar y realizar un seguimiento del proceso de integración.

“Las organizaciones de todas las industrias están recurriendo a soluciones de automatización inteligente, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático en un esfuerzo por mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y ser más ágiles en el dinámico panorama de negocios actual”, explicó Ed Macosky, director de producto de Boomi. “Pero para que estas tecnologías sean efectivas, necesitan datos precisos, organizados y en tiempo real, además de una visibilidad total de los procesos, los flujos de trabajo y las pilas de TI. Con Boomi, las organizaciones pueden conectar todo de forma rápida y sencilla para simplificar procesos complejos y capturar en su totalidad el valor de la automatización con tecnología de IA a lo largo de sus entornos”.

Como pionero de iPaaS, y con una de las bases de clientes globales más grandes entre los proveedores de plataformas de integración, Boomi ostenta una comunidad en crecimiento con más de 100.000 miembros y posee una red global de aproximadamente 800 socios. Boomi figura en las listas Deloitte Technology Fast 500™ e Inc. 5000 como una de las empresas de tecnología más innovadoras y de crecimiento más rápido de los Estados Unidos, y recientemente fue incluida en la lista “ Hot Companies to Watch in 2023 ” de Nucleus Research. Además, la empresa obtuvo tres premios Stevie® Awards internacionales, por Empresa del año (por segundo año consecutivo) e Innovación de producto; el premio Gold Globee® Award en la categoría Plataforma como servicio (PaaS); el premio Merit Award de tecnología en la categoría Servicios de nube; el premio Stratus Award como Líder global en computación de nube 2022; y recibió la prestigiosa calificación de 5 estrellas en la Guía de Programas de Partners de CRN durante dos años consecutivos.

