Bordalás abandona Getafe rumbo al Valencia: "He vivido momentos muy especiales, imborrables"

El entrenador Jos√© Bordal√°s se ha despedido este mi√©rcoles del Getafe CF, donde ha permanecido las cinco √ļltimas temporadas, arropado por el presidente √Āngel Torres y satisfecho por cerrar una etapa en la que ha vivido "momentos muy especiales que ser√°n imborrables", antes de emprender una nueva aventura en Valencia.

"Hoy es un d√≠a muy especial para m√≠. Hace cinco a√Īos inici√© un proyecto ilusionante y el presidente me dio la oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Durante estos cinco a√Īos he vivido momentos muy especiales que ser√°n imborrables y todos han formado parte de la historia del Getafe. Siempre he tenido el apoyo del presidente, en los buenos y malos momentos. Esta ser√° mi casa", agradeci√≥ Bordal√°s.

El t√©cnico, que ten√≠a un a√Īo m√°s de contrato, explic√≥ que su rescisi√≥n lleg√≥ de mutuo acuerdo con el club. "Hicimos balance y consideramos que era el momento de tomar una decisi√≥n por el bien de las dos partes. Hemos tenido m√°s momentos buenos que malos. Es verdad que este a√Īo ha habido inquietud y momentos de cierto sufrimiento, pero esto forma parte del f√ļtbol. Hay que recordar los momentos inolvidables, como estar a punto de meternos en Champions", rememor√≥.

Respecto a su inminente fichaje por el Valencia, aclaró que "todavía no hay nada cerrado definitivamente". "Puede haber posibilidades y esperemos que en breve se pueda concretar y cerrar. Todo el mundo sabe de qué equipo estamos hablando", reconoció.

Por su parte, Torres subray√≥ que la marcha de Bordal√°s a "un club m√°s grande que el Getafe" le "llena de orgullo y satisfacci√≥n". "Y si se va a un club amigo como es el Valencia, yo no iba a estropearlo con cl√°usulas. No ha habido ning√ļn problema. Este a√Īo vamos a hacer el 75 aniversario, pues mira, igual hacemos un partido con Pepe en el Valencia", apunt√≥ entre risas, a√Īadiendo que no ha habido "ning√ļn problema" para sellar la salida del t√©cnico.

"Despu√©s de reunirnos coincidimos en que los ciclos se cumplen y que otro a√Īo de sufrimiento pod√≠a ser no bueno ni para el club ni para √©l. Solo le he dicho que tenga suerte y que estoy muy agradecido de los cinco a√Īos que ha estado aqu√≠", resalt√≥, agregando que no tiene "prisa" por fichar a un nuevo entrenador y que hasta la pr√≥xima semana no habr√° noticias en este sentido.

Europa Press