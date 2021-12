Bordalás: "Ahora mismo no me obsesiona el puesto del equipo"

"El equipo está mentalizado para el partido de mañana a pesar de las bajas importantes"

MADRID, 30 Dic. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del Valencia CF, José Bordalás, lamentó los "contratiempos" por los positivos en COVID-19 y se amparó en "dar soluciones" a las bajas para un duelo que podría permitir al conjunto valencianista acabar el año en puestos Champions, aunque confesó que no le "obsesiona ahora mismo el puesto del equipo" en la tabla.

"Desconozco las bajas que tiene el Espanyol, pero no es lo que me preocupa. Estamos pensando en nosotros y en ser capaces de conseguir una victoria. No me obsesiona ahora mismo el puesto del equipo. Tenemos un rival que a nivel ofensivo tiene muchos argumentos y gran potencial. El equipo está mentalizado para el partido de mañana a pesar de las bajas importantes que ya hemos tenido en las últimas jornadas", aseguró Bordalás en la rueda de prensa previa al encuentro ante los 'pericos'.

El técnico insistió en que no pueden estar "lamentando" las ausencias para el próximo partido. "Debemos dar soluciones para que se noten lo menos posible y los que jueguen lo harán francamente bien. Tenemos una gran responsabilidad con la afición, para que se vayan con un gran sabor de boca y si puede ser con una victoria", añadió.

"Lo que está ocurriendo no es bueno ni agradable para nadie, siempre es un contratiempo. Los chicos están pensando en el partido, nos gustaría tener a todos pero desafortunadamente es así. Ha habido equipos con peor suerte, con más positivos, otros que tienen menos, pero esto no se puede elegir, es el momento de afrontar el partido de mañana con los que tenemos. Están motivados y preparados, la motivación es total", afirmó.

Bordalás informó de que Piccini y Jason ya han pasado la enfermedad, por lo que podrían tener minutos, aunque no se han entrenado con el grupo, por lo que ahora solo hay dos positivos en la plantilla. "Habrá que ver cómo se encuentra, pero el italiano ha entrenado con nosotros. Los otros están ahí y les harán pruebas para ver si podemos contar con ellos", anunció.

"Las lesiones siempre son un contratiempo y te merman. Foulquier está francamente bien, Paulista también, están en un periodo avanzado para reaparecer, pero no hay que precipitarles. Al final es una cuestión de confianza, porque conocen los servicios médicos que tuvieron antes, no es algo que me sorprenda, pero las lesiones siempre te merman y las recaídas también", valoró el resto de bajas por lesión.

El técnico alicantino apuntó que van a intentar terminar el año en puestos Champions. "Los chicos lo van a darlo todo para irnos a comer las uvas con una victoria, pero enfrente tenemos un equipo que también quiere sumar puntos. Soy ambicioso, pero queda mucho, siempre con la cautela que la competición va marcando", señaló sobre ese objetivo.

Y es que cree que para poder soñar con Europa deben mejorar la faceta defensiva. "Sin llegar al ecuador hemos encajado 26 goles, la mitad de los que encajó el equipo el año anterior, y es una barbaridad, si no lo corregimos es imposible estar entre los mejores", admitió.

"Soy contundente, si no mejoramos será imposible... No hay un equipo en el mundo que encaje una cifra de goles así y pueda estar entre los mejores. Es una asignatura pendiente que tenemos que corregir de manera inminente", defendió con energía.

Respecto al mercado invernal, reveló que ningún futbolista le ha pedido salir y que trabaja con la dirección deportiva para cubrir "lo que el equipo necesita". "La temporada es muy larga, hemos tenido problemas, pero el equipo ha sido capaz de afrontarlos con trabajo y compromiso. Es evidente que el equipo tiene unas necesidades que vamos a intentar solventar, para ser lo más competitivo posible en lo que resta de campeonato y podamos crecer", argumentó.

"Siempre soy optimista. Los equipos grandes tienen que estar constantemente creciendo y mejorando. El ejemplo es el Barcelona, se fue Messi y se han dado cuenta que con lo que tienen no les da para estar entre los mejores y han fichado a Ferran Torres. Es una competición exigente, todos los equipos se refuerzan y el Valencia no se puede quedar atrás, para luchar por objetivos ambiciosos", destacó.

Finalmente, valoró la reducción de aforos en los estadios ante el aumento de casos de COVID-19. "Son medidas que no comparto, pero respeto. Cuestan de entender. Hemos comprobado que esta nueva variante no es tan agresiva como las anteriores y no debemos parar las actividades habituales. Confiemos en que lleguemos al punto más alto en breve y volvamos a olvidarnos del Covid", concluyó.